El vídeo viral de Rosalía besando un rosario durante su concierto en Lyon

La religión y la espiritualidad son dos pilares del último álbum de Rosalía, LUX. Por ende, también lo son del espectáculo que ha preparado en directo para su gira de 2026, la cual comenzó el pasado lunes 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyion (Francia). El universo artístico que ha creado está muy vinculado con Dios. De hecho, su merchandising llegó a incluir un rosario.

Como respuesta a todo esto, los fans están compartiendo su fe con Rosalía. En el primer concierto del LUX TOUR, un asistente le entregó un rosario a la catalana mientras se paseaba entre el público. En el vídeo, que se ha hecho rápidamente viral en redes sociales, Rosalía agarra el rosario, le da un beso y se lo devuelve a su dueño.

Todo esto ocurrió mientras la artista interpretaba Dios es un stalker, donde Rosalía canta desde la visión de Dios. Como reconoció la propia artista, se trata de un hecho absurdo y cómico. "Detrás de ti voy / Yo, que siempre espero que vengan a mí / No me gusta hacer intervención divina / Pero a mi baby hoy lo voy a stalkear / Pa' poderle enamorar", dice el estribillo.

Los usuarios en X (antes Twitter) han bromeado sobre el hecho de que Rosalía agarre el rosario solo para besarlo: "El cometido era bendecirlo y ella cumplió", comenta con ironía el usuario @DAMIANISM0.

El 'momento rosario' ocurrió justo después de que Rosalía se detuviera a firmar el vinilo de un fan, algo que tampoco ha pasado desapercibido en redes sociales. "Cuando nunca te niegas a firmar que hasta lo haces cantando en medio de un show", ha destacado @Brokenheartss8 para elogiar el gesto de la cantante.