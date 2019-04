Entran a robar en la casa de Tamara Gorro y Ezequiel Garay con ella dentro

Varios futbolistas de élite están viendo afectada la seguridad de sus viviendas mientras se encuentran fuera de estas jugando partidos o reunidos con sus equipos. Hace unos días asaltaron la casa del conocido jugador del Betis, Joaquín Sánchez y ahora les ha ocurrido lo mismo a Gabriel Paulista y Ezequiel Garay, del Valencia CF; y a Ramiro Funis, jugador del Villareal CF.

Precisamente la mujer de Garay, la televisiva Tamara Gorro, se encontraba dentro de su vivienda en la urbanización de Torre d'en Conill en Bétera (Valencia) cuando entraron los ladrones.

Afortunadamente la presentadora e influencer se encuentra bien y así ha querido manifestarlo a través de Instagram Stories, ya que algunos medios indicaban que la habían golpeado: "Están diciendo muchas cosas en las noticias, pero no todo es cierto. Yo no tengo ningún golpe ni nada", afirma explicando que no puede dar más detalles de lo ocurrido por indicaciones de la Guardia Civil.

Por otra parte, agradece todos los mensajes de preocupación y apoyo de sus seguidores: "Estamos bien, estoy recibiendo mogollón de mensajes por vuestra parte, gracias pero estamos bien".