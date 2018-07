Escucha entero #WillPower, el nuevo disco de Will.I.am

Así es, Will.I.am no ha podido esperar hasta la semana que viene y ha colgado ya todas sus canciones en Youtube. En la playlist se encuentran todos los temas, incluyendo los más recientes donde aparecen Nicole Scherzinger, Chris Brown, Miley Cyrus, Britney Spears...

Tracklist:

1. Good Morning

2. Hello

3. This Love Love ft. Eva Simons

4. Scream & Shout ft. Britney Spears

5. Let's Go ft. Chris Brown

6. Gettin' Dumb ft. Apl.de.ap and2NE1

7. Geekin'

8. Freshly ft. Juicy J

9. #that POWER ft. Justin Bieber

10. Great Times Are Coming

11. The World Is Crazy ft. Dante Santiago

12. Fall Down ft. Miley Cyrus

13. Love Bullets ft. Skylar Grey

14. Far Away From home ft. Nicole Scherzinger

15. Ghetto Ghetto ft. Baby Kaely

16. Reach For The Stars

17. Smile Mona Lisa

18. Bang Bang