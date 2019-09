En 1962 Marquee reservaba su escenario para un desconocido entonces The Rolling Stones. Desde ese día los autodenominados 'la banda de rock and roll más grande del mundo' han ido cosechando éxitos grabados en la memoria de todos por los siglos de los siglos. Hits como (I Can't get no) Satisfaction, Let Id Bleed, Angie, Start Me Up siguen sonando hoy en día y son utilizados para la realización de producciones audiovisuales.

Nosotros, por motivo de este 50 aniversario, vamos a rememorar esos 50 años de buenos y mejores momentos; giras, grabaciones, viajes, nuevos álbumes, singles, conciertos, alfombras rojas y momentos divertidos que no hay que dejar escapar en esta historia de medio siglo.