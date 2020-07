Esta es la dieta que sigue Jennifer Lopez cada día explicada por su chef, Kelvin Fernández

A sus 50 años, Jennifer Lopez luce un físico envidiable, fruto del entrenamiento físico y de una dieta sana y equilibrada. Así lo ha explicado el chef Kelvin Fernández a US Magazine, quien ha cocinado para JLo, Alex Rodríguez y los hijos de ambos durante dos años.

DESAYUNO

Antes de ingerir ningún alimento, Jennifer Lopez bebe un vaso de agua con limón. Una costumbre muy extendida para poner el metabolismo en funcionamiento y además limpiar el estómago.

Su desayuno habitual es un revuelto de tres claras de huevo con tres tipos diferentes de vegetales. Las favoritas de la cantante son las espinacas, el pepino y el apio.

"Tampoco puede faltar el bacon de pavo. Les encanta desayunar salchichas de manzana y pollo por las mañanas, pero el bacon de pavo, junto a las claras de huevo, son imprescindibles en todo momento", confiesa el chef.

En cambio, Alex Rodríguez prefiere desayunar batidos de frutas, una alternativa a la que también recurre JLo cuando no le apetece desayunar huevos.

Kelvin desvela que la artista no siente gran debilidad por las frutas, por lo que su batido favorito es el de yogur griego con fresas, miel y canela. Al parecer, Jennifer odia los arándanos, aunque el cocinero explica que siempre hay en su nevera ya que a Alex le encantan.

Por último, Jennifer Lopez es de las muchas personas que han decidido prescindir de la cafeína, por lo que sustituye el café por agua, unos 7 vasos al día.

COMIDA

Tanto Jennifer Lopez como Alex Rodríguez optan por comer una buena ensalada al mediodía: "Todo orgánico y muy bien pensado, con el equilibrio de proteínas de alta calidad y muchos alimentos ricos en nutrientes. Todo fresco".

Particularmente, la ensalada favorita de la cantante es la de kale, semillas de calabaza, queso desmenuzado, chalotes y aceite de oliva.

Otra curiosidad sobre la artista es que detesta el salmón, aunque sea un alimento muy sano. "Sé que a Jennifer no le gusta, por eso, cuando lo cocino para los demás en casa, a ella le hago otro pescado, como lubina, fletán o bacalao", explica Kelvin.

CENA

Aunque Kelvin explica que JLo continúa con su dieta saludable basada en verduras y proteínas como el pollo o carne de res criada en pasto; su debilidad es la comida puertorriqueña. Una licencia que se permite de vez en cuando para cocinar las recetas de su madre con su familia.

Eso sí, otro de los alimentos que odia es el arroz. Kelvin explica una anécdota y es que, tras su actuación en la Super Bowl, el chef cocinó arroz para toda la familia, a lo que parecía que JLo no le dio importancia. "Al día siguiente me dijo, Kelvin, me has puesto arroz", ríe.