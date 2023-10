El estado de salud de Bruce Willis empeora: no puede comunicarse, leer ni tiene "alegría de vivir"

Hace casi dos años de la retirada del cine de Bruce Willis tras ser diagnosticado de demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta a las habilidades comunicativas y de movilidad.

Desde entonces, el actor no ha vuelto a pronunciarse públicamente y todas las noticias que hemos recibido de él han venido de sus seres queridos como su mujer Emma Heming o sus hijas. Este viernes, hemos conocido la versión de otra persona muy cercana a él: Glenn Gordon Caron, el creador de la serie Luz de luna.

En declaraciones al New York Post, ha revelado que lo visita al menos una vez al mes y ha echado la vista atrás para decir como recuerda a su compañero: "Lo que hace esto tan increíble es que, si en algún momento de tu vida has pasado tiempo con Bruce Willis, sabrás que no había nadie con más alegría de vivir que él. Le encantaba la vida, adoraba el simple hecho de levantarse por la mañana y aprovechar la vida al máximo".

Glenn ha confesado que el actor ya no es capaz de comunicarse, aunque sí lo reconoce cuando lo ve: "Creo que sabe quién soy el primero de los tres primeros minutos que me ve. No es totalmente verbal; solía ser un lector empedernido y ahora no lee. Todas esas habilidades del lenguaje ya no son posibles para él".

"Sin embargo, sigue siendo Bruce", ha dejado claro. No obstante, ha aclarado que ha perdido la alegría de vivir: "Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí, pero esa alegría de vivir se ha ido".

La dura reflexión de la mujer de Bruce Willis

Hace pocas semanas, la que habló sobre Bruce fue su mujer Emma Heming en una entrevista en Today. Explicó que estaba siendo "muy duro" para todos, incluidas sus hijas pequeñas Mabel (11 años) y Evelyn (8 años).

"La demencia es difícil", detalló argumentando que es duro para la persona diagnosticada y también para la familia. "No hay ninguna diferencia para Bruce, para mí o para nuestras chicas. Cuando dicen que esto es una enfermedad familiar, realmente lo es".

La modelo de 45 años recalcó que el diagnóstico fue "una bendición y una maldición" porque "entiendes finalmente lo que sucede para aceptarlo", aunque esto "no lo hace menos doloroso".

"El simple hecho de aceptarlo y saber lo que le está sucediendo a Bruce lo hace un poco más fácil", dijo.