¿Están saliendo Chris Evans y Selena Gomez? La verdad sobre las fotos que enloquecen a las redes

Chris Evans es uno de los solteros más cotizados de Hollywood. A sus 40 años, el actor de Capitán América ha sabido mantener sus relaciones personales muy privadas de cara al público, a pesar de haber protagonizado romances con Jessica Biel, Christina Ricci o Lily James.

Sin embargo, tras varios meses de soltería, su corazón podría tener ya nueva dueña. Los últimos rumores apuntan a que Chris Evans y la cantante Selena Gomez podrían haber comenzado una relación, algo que ha hecho enloquecer a las redes sociales.

Las primeras pistas

No es la primera vez que ambos nos dan pistas de su buena relación. De hecho, hace apenas unos meses, en agosto de este mismo año, la intérprete de Lose you to love me admitió durante una entrevista, tras ser preguntada por el famoso con el que le gustaría tener una relación, que el actor de Marvel era su amor platónico de Hollywood.

Además, hace apenas unas semanas, Chris Evans comenzaba a seguir a la cantante en su cuenta de Instagram, algo que muchos de sus seguidores se han tomado como una señal más que podría confirmar su estrecha relación.

Las fotos que podrían confirmar su relación... ¿falsas?

La publicación de unas últimas fotos, en las que Selena Gomez y Chris Evans abandonan un restaurante juntos, tal y como afirma la cuenta que las ha publicado, han agrandado el rumor que relacionaba a la cantante con el actor.

Sin embargo, muchos fans de Selena se han encargado de desmentir la veracidad de las fotografías, que datan de 2017 y 2013 respectivamente, sobre las que habrían empezado a especular en redes sociales. En una de ellas, la cantante abandona un local de Pilates, mientras que en la otra se ve al actor cargando con una caja.

Muchos otros también han hablado de que se ha podido ver a ambos saliendo del mismo estudio en Los Ángeles este pasado 1 de octubre. Aunque muchos siguen apuntando a que esto podría ser una confirmación de su romance, también se rumorea que las dos superestrellas podrían estar trabajando juntos en una próxima película.