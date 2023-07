"Estás embarazada": el vídeo en el que Justin Bieber podría confirmar que espera un hijo con Hailey

Se ha especulado sobre un posible embarazo de Hailey Bieber en multitud de ocasiones. La gran mayoría partían de fotos de la modelo en las que se le notaba -según algunos medios- una incipiente barriguita, pero estos rumores nunca han sido certeros. Todo lo contrario. Especular con la llegada de un hijo solamente por el físico de una mujer es incluso ofensivo. Ella lo ha desmentido reiteradas veces.

Pero lo que está sucediendo ahora no tiene nada que ver con el cuerpo de Hailey. Existe un vídeo en el que su propio marido parece confirmar su estado de buena esperanza.

"Sé que estás embarazada, pero... (I know your are pregnat, but...), dice Justin Bieber antes de darse cuenta de que las cámaras y paparazzi que se apostaban tras la puerta estaban grabándolo todo. De hecho, se da la vuelta y parece lamentar su error, avisando a sus acompañantes de que puede que la prensa los esté escuchando.

Un vídeo que ha despertado multitud de comentarios, donde los believers han expresado su emoción por una posible paternidad del cantante de Baby.

Justin Bieber y Hailey sellaron su amor en el año 2019 por partida doble

Primero en una ceremonia privada y civil en Nueva York y más tarde rodeados de amigos en un multitudinario evento que duró dos días.

La novia lució cuatro vestidos de grandes y prestigiosas firmas.