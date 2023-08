Este fue el último mensaje que Daniel Sancho envió a su entorno más cercano antes de ingresar en prisión.

Las informaciones que completan el relato de lo sucedido en Tailandia siguen fluyendo. Después de saber el pasado domingo que Daniel Sancho se había declarado culpable del asesinato de Edwin Arrieta, no ha parado de llegar más información acerca de los detalles de lo sucedido y el contexto que rodeaba al hijo del actor español Rodolfo Sancho cuando cometió el crimen.

Desde entonces, los medios españoles están siguiendo de cerca el caso: qué relación mantenían Daniel y Edwin, cuál fue la cronología de los hechos, qué puede pasar con la condena de Daniel Sancho y en qué caso podría volver a España o por qué lo hizo Sancho, cuál fue el móvil del asesinato.

Este miércoles ha llegado a España el último mensaje pudo enviar el cocinero de 29 años, autor del asesinato al cirujano colombiano Edwin Arrieta, antes de entrar en la prisión provisional en la que se encuentra ahora.

El último mensaje que Daniel Sancho envió a su entorno más cercano antes de ingresar en prisión

Sancho tuvo un último contacto con las personas de su máxima confianza antes de ingresar en la cárcel tailandesa de Koh Samui, según informa la revista Lecturas, que ha tenido acceso en exclusiva a dicha conversación. Antes de entrar en prisión sine die, el cocinero quiso dirigirse directamente a alguien de su entorno más íntimo.

El gesto parece formar parte del favorecedor trato que, según lo contado por el propio Sancho, recibió el joven chef por parte de la policía tailandesa, que le llevó a comer "al restaurante más caro de la isla". Sancho, por su parte, también ha dicho explícitamente que quiere "colaborar en todo lo que pueda".

"Algún día sabréis toda la verdad"

Una muestra más de este trato ha sido la posesión del teléfono hasta momentos antes de ingresar en la cárcel, durante su estancia en la comisaría, cuando Sancho ya se había declarado culpable.

"Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto", comenzaba escribiendo Sancho, que, según el medio citado, contestaba a un mensaje de ánimo lamentando hacerles pasar por esta situación.

Acto seguido, continuaba con unas inquietantes palabras: "algún día sabréis toda la verdad", que dan a entender que la información conocida por la opinión pública es incompleta. Además, el hijo del actor Rodolfo Sancho ha puntualizado: "Estoy defendiendo mi vida y la de las personas que quiero", antes de explicar, en referencia a Edwin Arrieta, el amigo y socio al que ha asesinado: "Me estaba amenazando tanto a mí como a mi familia".

Al finalizar la conversación, Sancho le decía a su persona de confianza "te quiero".

La confesión de Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta

El español hijo del actor Rodolfo Sancho reconoció este domingo en declaraciones a EFE ser culpable del asesinato en Tailandia de su amigo y socio colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encontraba detenido antes de la decisión del juez.

Según el español, el cirujano quiso mantener relaciones sexuales con él y este se negó. Le dio un puñetazo y Edwin cayó, dándose un golpe en la bañera que le provocó la muerte. A continuación, Daniel lo desmembró en 14 partes y las fue colocando en bolsas para poder esparcirlo por varios puntos de la ciudad.

Daniel Sancho se encuentra en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio por asesinato.