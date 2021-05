Esther Arroyo habla de su trágico accidente: "Me explotaron los huesos"

Esther Arroyo ha sido una de las últimas invitadas del programa que Bertín Osborne tiene en Canal Sur, donde han charlado tanto de su vida profesional como personal.

En un momento dado, la modelo y actriz recordó el episodio más trágico de su vida, cuando tuvo un accidente de tráfico en 2008. Esther viajaba junto a su pareja, Antonio Navajas, que conducía el vehículo; Ana Torroja y otro amigo, cuando el coche colisionó con una furgoneta.

El amigo que les acompañaba murió en el acto y Esther, Ana y su marido sufrieron diferentes lesiones, llevándose la actriz la peor parte. "Me explotaron los huesos porque la rueda del coche impactó contra mi pierna", ha confesado Esther, y ha añadido: "He estado mucho tiempo sin hacer vida normal. Me daban unos dolores en las piernas que me tenía que tirar al suelo".

Afortunadamente, Arroyo ha sacado el lado positivo a esta traumática experiencia, asegurando que a su marido y a ella "les ha hecho más fuertes" y que desde hace poco, por fin, ha recuperado el 100% de su calidad de vida.

De hecho, en 2016 pudimos disfrutar de su participación en Tu Cara Me Suena. Si bien no estaba completamente recuperada del accidente, Esther ya se sentía con las fuerzas suficientes para volver a recuperar su carrera profesional y nos sorprendió semana tras semana con sus grandes interpretaciones.