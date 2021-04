El gran susto de Tamara Gorro tras el accidente de su hija: "¡Cómo tiene la cara mi niña"

Tamara Gorro ha empezado la semana con un buen susto, tal como ella misma ha explicado a su "familia virtual" en un vídeo. La influencer estaba trabajando con su equipo en su oficina en el centro de Madrid, donde se ha instalado desde hace unas semanas, cuando ha recibido una llamada del colegio de su hija mayor, Shaila.

"No sabéis que susto llevo en el cuerpo", ha empezado explicando en Instagram Stories, anunciando que por este motivo no va a grabar el podcast El Gorro de Tamara, que publica cada miércoles.

"Me llaman del colegio, de la enfermería. Me dicen 'Tamara, no te asustes', mira, ya cuando nos dicen eso... Que Shaila ha tenido un golpe, que no le hacen falta puntos pero que tiene todo muy hinchado", ha continuado explicando confesando que ha cogido la bolsa corriendo y se ha ido al colegio a buscar a su hija.

"¡Ay, cólmo tiene la cara mi niña, familia virtual! ¡Ay, qué susto me he dado! Total, que he llegado, le he dado de comer, ahora está con su papá tranquilita y yo tengo una reunión que no puedo cancelar", ha finalizado, disculpándose por no haberles hecho caso en toda la mañana y explicando el motivo por el que no habrá podcast el miércoles.

Más tarde, ha publicado un nuevo vídeo a través de Instagram Stories en el que aparecía junto a la pequeña, mostrando la gran brecha que se ha hecho en la ceja. "Está muy bien porque se está comiendo un helado, ¿a qué si?", le ha preguntado Tamara a Shaila, "¿Sabéis lo bueno? Que no se ha mareado, ni ha perdido el conocimiento ni nada. Ya me han dicho que lo importante es que no se duerma y esas cositas básicas que tenemos que tener en cuenta. Pero está bien, aunque vaya susto".

Tamara Gorro muestra la herida de su hija Shaila // Instagram Stories @tamara_gorro

Sin secretos con su 'familia virtual'

Tamara ha demostrado una vez más que entre ella y su "familia virtual", como llama a su gran legión de seguidores, hay una relación de lo más sincera.

Más allá de explicar problemas de su vida cotidiana como ha ocurrido en esta ocasión con el susto que le ha dado su hija Shaila, la influencer no tiene reparos en hablar de temas personales.

Hace poco publicó un vídeo en su canal de Youtbe El Gorro de Tamara, donde desvelaba todos los retoques estéticos que se había hecho y charlaba con Carlota Hernández Sanz, su doctora de confianza, de los diferentes tratamientos que existen y lo que hay que tener en cuenta antes de someterse a uno.