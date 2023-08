Estos son los objetos de Freddie Mercury que se están exponiendo antes de la subasta

Abre sus puertasla exposición de Freddie Mercury en la casa Sotheby's de Londres. Este viernes se ha inaugurado este pequeño homenaje al cantante de Queen como paso previo a la subasta de 1.400 de sus pertenencias que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de septiembre.

Son muchos los fans que se han querido acercar este primer día para poder apreciar de cerca algunas de las posesiones más queridas del británico. Fue Mary Austin, amiga y pareja de Freddie, quien tenía todos estos objetos y tomó la decisión de sacarlos de su casa de Londres y venderlos.

Entre las pertenencias de Freddie, la joya de la corona es su piano de cola Yamaha, que saldrá a la venta previsiblemente por unos 2,5 millones de libras esterlinas. Este era el instrumento favorito del cantante y ocupaba un sitio privilegiado en su mansión.

Además, otras obras de arte que se pueden encontrar son varios cuadros de pintores españoles como Goya, Picasso, Miró o Dalí.

Borradores de sus manuscritos originales de canciones como Don't stop me now, We are the champions o Bohemian Rhapsody, sus míticas coronas y capas que utilizó en su gira Magic o varias prendas de ropa son otros de los objetos que se podrán comprar en septiembre.

La exposición permanecerá abierta y es completamente gratuita para todos los visitantes entre el 4 de agosto y el 5 de septiembre.

La subasta tendrá lugar entre el 6 y el 8 de septiembre.