Eve Jobs critica el nuevo IPhone 14: por qué no heredó la fortuna de su padre y a qué se dedica la hija de Steve Jobs

Te interesa Fedez confiesa que sufre el mismo tumor que Steve Jobs

El mundo se ha paralizado por el lanzamiento del nuevo IPhone 14. Todos están a la espera de poder ahorrar y poder adquirirlo lo antes posible, sin embargo, la hija del fundador de Apple, Steve Jobs, no comparte esta emoción.

A través de Instagram, Eve Jobs ha ironizado con este nuevo modelo asegurando que es exactamente igual al anterior, el 13.

Te contamos algunos de los detalles más interesantes de su vida, desde su actual trabajo al motivo por el que no heredó la inmensa fortuna de su padre.

Eve Jobs es hija del magnate de Apple y Laurene Powell. Desde muy joven, fue una estudiante excelente que se graduó en Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Una campeona de equitación

Además, su principal pasión como adolescente fue la equitación y participó en innumerables torneos internacionales, cosechando varios premios en este deporte. Según Horse Sport, Eve Jobs se encuentra en el quinto lugar entre los 1.000 mejores jinetes menores de 25 años del mundo.

Eve Jobs // Gtres

¿Por qué no heredó la fortuna de Steve Jobs?

Durante muchos años, se ha comentado que Eve y su padre no tenían una buena relación, sin embargo, todas las alarmas se dispararon cuando Steve Jobs falleció en 2011 debido a un cáncer de páncreas y la familia fue a repartir la herencia millonaria: 5.500 millones de acciones de Apple y el 7,3% de The Walt Disney Company, lo que equivale a más de 10 mil millones de dólares.

Finalmente, la heredera casi absoluta fue su viuda, Laurene Powell, pero no quiso dar nada a sus hijos. Según una entrevista que dio a The New York Times en 2020, no le parecía correcto que se llevaran dinero que no habían ganado: "No está bien que las personas acumulen grandes riquezas equivalentes a las de millones y millones de personas juntas. No hay nada de justo en eso".

"Heredé mi riqueza de mi esposo, a quien no le importaba la acumulación. Estoy haciendo esto en honor a su trabajo, y he dedicado mi vida a hacer lo mejor que puedo para distribuirla de manera efectiva, de manera que levante a las personas y a las comunidades de manera sostenible", recalcó.

Y sobre los motivos para no dejárselo a sus hijos, explicó: "No me interesa la construcción de patrimonio heredado, y mis hijos lo saben. Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, termina conmigo".

De Instagram a la portada de Vogue

Realmente ella nunca ha necesitado el dinero, ya que está triunfando en el mundo del modelaje. La joven ha sido recientemente contratada por una agencia y ha llegado incluso a desfilar en la Semana de la Moda de París junto a Louis Vuitton. De mano de esta misma marca, fue invitada a la MET Gala 2022

Además, ha aparecido en la última portada de Vogue Japón, que ha arrasado en redes.

En este sentido, ha conseguido distanciarse de la carrera tecnológica de su familia y centrarse en lo que realmente le interesa: el mundo de la moda.

Sin duda, se trata de una de las influencers y modelos más relevantes del momento, por lo que seguro que sigue protagonizando portadas y sesiones.