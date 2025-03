La experiencia de Mala Rodríguez en OnlyFans: “Vi cosas que no desearía”

La noticia saltó en diciembre de 2020 no sin polémica. La trapera Mala Rodríguez, abanderada del feminismo desde el inicio de su carrera en la música, se había abierto un perfil en OnlyFans, la plataforma británica que permite ganar dinero fácil compartiendo contenido para adultos.

"Ya tengo OnlyFans, podréis disfrutar de mis clases de drunk yoga por un módico precio al mes", apuntó la cantante en un post de Instagram —ahora eliminado— dando pie al debate. ¿Cómo es posible que alguien que condena la prostitución haya decidido entrar en este tipo de plataformas? ¿Está de verdad haciendo uso de su libertad?

En ese momento la cantante no veía mayor problema en su decisión. “No tenia ni puta idea de lo que era. Y luego me gustaba la idea como de compartir mi mundo íntimo fetiche con peña rara”, confiesa a Jordi Évole en el programa emitido este domingo 9 de marzo en laSexta. "Tenia tanta curiosidad de saber qué era y por eso me abrí un a cuenta. Pensaba que era como LinkedIn", había explicado previamente al youtuber Mowlihawk. "Es que estoy en la parra".

Hoy, algo más de cuatro años después de abrirse el perfil en OnlyFans, su opinión es totalmente distinta. Con el tiempo llegó a la conclusión de que aquello era "un mundo muy turbio" y acabó cerrando el perfil y tachando OnlyFans de "una forma de prostitución".

"Todo el rato hay un mensaje para la mujer, un mensaje de un tío que te está diciendo cómo tienes que ser y cómo tienes que sentir", cuenta la cantante que reconoce que ganó gran cantidad de dinero en esta época. "El tema es que cualquier persona que tiene derecho a tener algo de ti por X dinero luego se cree que son tus dueños. Realmente la gente que maneja eso quiere explotarte, tú nunca vas a ganar".

"Vi cosas que no desearía"

Antes de su entrevista con Évole, Mala Rodríguez habló de su paso por OnlyFans en otras entrevistas. "Lo cerré porque no me gustó la experiencia, porque vi cosas que no desearía no haber visto”, contó en una entrevista en Publimetro con motivo del lanzamiento del disco Un mundo raro (2024).

“Ya no quería participar más en eso. Pensaba que era algo que podía controlar y que podía ser divertido pero había gente muy loca. Y mira que pensaba que yo era la más loca, pero la gente está más loca”, explicó la cantante.

"Hay muchas chicas que van a pensar que la única manera de tener dinero es explotando su capital sexual"

Al final se dio cuenta de que OnlyFans "en el fondo es una forma de prostitución”, según contó en el podcast Nos tienen contentas. “Me siento en la obligación de decirlo porque hay muchas chicas que van a pensar que la única manera de tener dinero es explotando su capital sexual. Tenemos que tener claro que ese no es el camino”.

Mala Rodríguez insiste en esta idea y, pese a su mala experiencia, no quiere decirle a la gente lo que tiene que hacer. "Todas tenemos derecho a vivir nuestra vida y a tener nuestras propias vivencias, conclusiones, experiencias… y ninguna es mejor que otra”, reflexionó en Nos tienen contentas.

¿Cuánto cobraba Mala Rodríguez en OnlyFans?

Mala Rodríguez abrió su perfil de OnlyFans a finales de 2020 y, según publicó mundodeportivo tras ponerse en contacto con la plataforma, cobraba 20 dólares mensuales a sus admiradores para que pudiesen acceder a su contenido privado.

Además, según este diario, la cantante daba la opción de suscribirse por tres meses, a cambio de 54 dólares; medio año, por 96 dólares, y un año por 168 dólares.