Los planes de Ariana Grande tras su próxima gira: "Podría no volver a suceder en mucho tiempo"

Todo parece indicar que Ariana Grande está priorizando su carrera como actriz por encima de su trayectoria musical. Al menos, así lo está demostrando durante la promoción de su nueva película Wicked: Parte II, que se estrena el 21 de noviembre en cines. Recientemente, la estadounidense ha confesado no tener planes de volver a salir de gira una vez termine su The Eternal Sunshine Tour.

Así lo ha dicho en el pódcast Good Hang de Amy Poehler: "Los últimos 10 o 15 años se verán muy diferentes a los que vienen", ha dicho. Durante esa etapa, la artista se convirtió en una estrella del pop con éxitos mundiales como Side To Side, One Last Time o 7 rings.

"Un último suspiro... por ahora"

"No quiero decir nada definitivo", ha seguido diciendo. "Sé que estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que podría no volver a suceder en mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Voy a darlo todo y va a ser hermoso. Creo que por eso lo estoy haciendo, porque pienso: 'Un último suspiro... por ahora'", ha añadido.

Por tanto, Ariana Grande no tiene planes a medio-largo plazo de volver a celebrar conciertos tras su gira The Eternal Sunshine Tour, que tendrá lugar entre junio y septiembre de 2026 en Estados Unidos y Londres. Después, no parece que sus fans vayan a poder ver a la artista en directo en "mucho tiempo", aunque sí podrán disfrutar de su faceta como actriz.

Sus planes como actriz

Parece que Ariana Grande tendrá un papel protagonista en la temporada de premios por su actuación en Wicked: Parte II. De hecho, en los Premios Oscar 2025 estuvo nominada a Mejor actriz de reparto por la primera parte de la saga musical.

Aparte, la estadounidense también se ha unido al reparto de la película de comedia Focker In-Law, que tiene previsto su estreno el 25 de noviembre de 2026. Además, recientemente se dio a conocer la participación de Ariana Grande en la nueva temporada de la serie American Horror Story.