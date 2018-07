Facebook anuncia las canciones más escuchadas en España

Facebook ha publicado el informe ' Facebook Year in Review' con el Top 10 de las canciones más escuchadas en España. Rayos de Sol de Jose de Rico y Henry Mendez lidera esta lista, seguidos por Yo te esperaré de El Cali y el Dandee y Somebody that used to know de Gotye.

Facebook ha publicado en su página oficial el informe Facebook Year in Review, una selección de los temas, personas, lugares y la música que han creado mayor impacto durante este 2012.

En la página oficial de Facebook España podemos encontrar las diez canciones que más se han escuchado en esta red social, una lista liderada por las veraniegas Rayos de Sol de Jose de Rico y Henry Mendez y Yo te esperaré de El Cali y el Dandee. Le sigue el 'one hit wonder' de Gotye, Somebody that used to know y Adele ocupa la cuarta y quinta posición con Rolling in the deep y Someone like you respectivamente.



TOP 10:

1. Rayos de sol – Jose de Rico y Henry Mendez

2. Yo te esperaré – Cali y el Dandee

3. Somebody That I Used To Know – Gotye

4. Rolling In The Deep – Adele

5. Someone Like You – Adele

6. Sexy And I Know It – LMFAO

7. Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen

8. Solamente tú – Pablo Alborán

9. Titanium – David Guetta y Sia

10. We Are Young – fun. y Janelle Monáe