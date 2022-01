La familia de Diego Simeone: cómo conoció a su mujer Carla Pereyra y cuántos años tienen sus hijos

Diego Simeone y Carla Pereyra son una de las parejas más consolidadas del fútbol actual. Parece que llevan juntos toda la vida, pero lo cierto es que su relación empezó en enero de 2014.

Se habían conocido un año antes en un conocido restaurante de Madrid. Habían acudido por separado y coincidieron de casualidad de camino al baño. Cuando salieron, Diego le dijo: "Te vi y te estaba esperando". Carla le respondió: "Mirá que soy argentina, no me hagas el verso…".

Esa misma noche, él se acercó a la mesa donde estaba Carla y sus amigas y terminaron charlando toda la noche. Un año después el entrenador del Atlético de Madrid, de 51 años, y la influencer, de 34, comenzaron una relación que en 2019 los llevó a pasar por dos veces por el altar.

Simeone y Pereyra se dieron el "sí, quiero" el 14 de junio de 2019 en una ceremonia muy íntima en el Alvear Icon de Puerto Madero, en Buenos Aires, rodeados de sus amigos y familiares.

Lo contaron en redes sociales, donde tres meses después compartieron las fotos de su gran boda italiana. El 7 de septiembre de 2019 decidieron volver a celebrar su amor "en un entorno idílico en el corazón de la Toscana", concretamente en el Castello di Casole, según escribió la propia Carla en Instagram. "No hay palabras que describan todo lo que pudimos vivir y sentir, en el corazón de cada uno de los que nos acompañó quedarán momentos que serán inolvidables! Gracias a nuestras familias, a los amigos, a todos los que nos hicieron tan pero tan felices!".

A la boda no faltaron sus hijas, Francesca, de cinco años, y Valentina, de casi tres, las pequeñas del enorme clan de Simeone. El entrenador y exfutbolista tiene cinco hijos.

Giovanni Simeone, 26 años

Giovanni Simeone es el primogénito de El Cholo. Tiene 26 años y ha heredado el talento de su padre. Es delantero en el Hellas Verona. Su madre es Carolina Baldini, con quien Simeone estuvo casado entre 1994 y 2014.

El joven está casado con la presentadora y actriz italiana Giulia Coppini, a quien conoció hace tres años y con la que pasó por el altar la pasada primavera.vida,

Gianluca Simeone, 23 años

También hijo de hjo de Carolina Baldini, Gialuca tiene 23 años, y es también futbolista. Juega como delantero centro en el CD Ibiza.

Giuliano Simeone, 19 años

Giuliano es el pequeño de los hijos de Diego Simeone y Carolina Baldini. Tiene 19 años y es también una promesa del fútbol. Juega en la filial del Atlético de Madrid. Su pareja es la modelo e influencer Irene Ariza, con quien acudió de la mano a la boda del primogénito de la familia.

Francesca y Valentina Simeone

La familia de Diego Simeone la completan Francesca y Valentina Simeone, fruto de su relación con Carla Pereyra.

Francesca tiene cinco años Valentina, tres. Fueron protagonistas de la boda de sus padres y son protagonistas de sus redes sociales, tanto Carla como Diego comparten constantemente fotos de las pequeñas.

Carla Pereyra, su portada en 'Interviú' y su relación con Joaquín Cortés.

Carla Pereyra es argentina como Simeone, pero lleva más de 10 años en España. Vino aquí tras su paso por Milán, donde se instaló con 17 años para triunfar en la moda y de ahí pasó a España.

Se hizo famosa al participar en el reality Supervivientes y en la portada de Interviú, aunque tras su participación se fue a Londres y a Nueva York para dejar atrás este pasado. En aquella época era novia de Joaquín Cortes, bailaor, coreógrafo, y productor español.

"Fue una exposición bastante fuerte, tanto haber salido con Joaquín Cortés como ser parte de un reality en prime time, visto por millones de españoles en una de las cadenas de televisión más importantes. Recuerdo que una tarde iba caminando por Madrid con mi madre y de repente se me acercaron un montón de niños gritando mi nombre, no entendía nada, fue rarísimo, o el hecho de ir a un bar y que la gente me reconociera; no me sentía identificada con ese tipo de exposición que generó el programa, así que cuando terminó el contrato decidí tomarme un tiempo para ver si quería seguir por ese camino o qué hacer. Con el sólo hecho de planteármelo, me di cuenta que esa fama o los trabajos que me proponían no me generaban felicidad, por lo que decidí alejarme un poco de todo", contó sobre el cambio de rumbo profesional en este cambio de rumbo en la revista Argentinos.

La vuelta a España fue varios años después, concretamente en 2013. "Madrid es mi segundo hogar", confesó la argentina en esa misma entrevista. "Al terminar el 2013 sentía que mi proceso de aprendizaje había concluido y me hacía ilusión volver, extrañaba a mis afectos. Aunque en Nueva York conoces mucha gente, al final del día estás sola, cada uno vive en su pequeña burbuja y persigue sus propios intereses".

En ese regreso conoció a Simeone y su vida cambió. La joven de 34 años se convirtió en empresaria el 22 de enero de 2022. Con un capital social de 3.000 euros, dio de alta Carpersim SL, una empresa en la que figura como administradora única y cuya actividad es clara: "La compra, promoción, construcción, rehabilitación, venta, arrendamiento, conservación y explotación, incluido el arrendamiento no financiero de todo tipo de fincas y edificaciones, tales como viviendas, urbanizaciones, establecimientos y complejos industriales, hoteleros, sanitarios".

Carolina Baldini, la exmujer de Simeone y madre de sus tres hijos

Diego Simeone y Carolina Baldini se separaron en 2009 pero tardaron un par de años en firmar el acuerdo de divorcio. A día de hoy, Bandini vive en Argentina y esta distancia provoca no pueda ver a sus hijos tanto como le gustaría, pero gracias a la meditación y la introspección ha conseguido encontrar un equilibrio.

Carolina Baldini // GTRES

"Hace muchos años que medito y leo libros de metafísica. Creo mucho en el poder de la mente, pero sin dejar que sea ella la que controle todo. Se trata de encontrar el equilibrio y eso se logra con la meditación", contó a la revista Hola.

Sobre su relación actual con Simeone, Baldini asegura que todavía están en contacto por el bien de sus hijos. "Tenemos un grupo de WhatsApp de familia, así que estamos todos conectados", dijo.