Rosalía no debutará como actriz en 'Euphoria': su primera actuación fue en 'Dolor y gloria' de Almodóvar

Euphoria, la serie dramática sobre la adolescencia, confirma este viernes 14 de febrero el estreno de su tercera temporada para 2026. Pero el anuncio no ha llegado solo, sino que también se ha desvelado que Rosalía interpretará un papel protagonista en la nueva entrega de la serie estadounidense.

"Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una gran letra es ser mejor intérprete cada día", cuenta Rosalía a través del comunicado oficial. "Euphoria ha sido mi serie favorita en los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de actuar junto a este increíblemente talentoso elenco que tanto admiro y contribuir con mi 'granito de arena' para trasladar a la realidad la visión de Sam [Levinson, el creador] para hacer magia. Estoy deseando compartir con vosotros lo que estamos haciendo. Besitos, Rosi".

Así, Rosalía se une al elenco con rostros fijos de la serie como Zendaya o Hunter Schafer, la intérprete que mantuvo una relación sentimental con la española durante cinco meses. Además, cabe destacar que Rosalía ya tuvo un primer contacto profesional con Euphoria, cuando en 2021 estrenó junto a Billie Eilish la canción Lo vas a olvidar como parte de su banda sonora.

Del mismo modo, este tampoco será el primer contacto de Rosalía con la actuación. Aunque es cierto que su fichaje en Euphoria sí supondrá su primer papel principal en una obra audiovisual, la española ya debutó en el cine con la película Dolor y gloria, dirigida por Pedro Almodóvar en el año 2019 y ganadora de siete premios Goya —incluido el de Mejor película—.

Rosalía en 'Dolor y gloria'

Rosalía se convirtió en una 'chica Almodóvar' con un pequeño papel en la cinta semibiográfica del director español. En Dolor y gloria, la cantante dio vida a Rosita, una joven que solo aparece en una de las primeras secuencias de la película, mientras Jacinta Mallo —la madre del protagonista, interpretada por Penélope Cruz— y otras mujeres lavan ropa.

Durante la secuencia, las actrices cantan A tu vera mientras tienden ropa, representando una estampa costumbrista de los años 60 en la España rural.

"Ha sido mi primera escena, me ha hecho mucha ilusión porque nunca lo había hecho", dijo Rosalía sobre su papel en Dolor y gloria para Look. "Estaba muy nerviosa cuando estábamos con Penélope, que me imponía mucho porque es una actriz a la que admiro de corazón, igual que a Pedro. Fue un honor estar ahí para mi primera incursión en el cine y con Pedro, que es un buen amigo".