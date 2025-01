Los famosos que han perdido sus casas en los incendios de Los Ángeles

El fuego aumenta en la periferia de Los Ángeles. Unos graves incendios llevan días azotando zonas de Malibú, como el lujoso barrio de Palisades, donde decenas de famosos tienen sus residencias. O tenían.

Muchas estrellas del cine han tenido que huir de sus viviendas, que se han visto reducidas a cenizas. En total, se ha desalojado a más de 100.000 personas de sus hogares en este área de California.

Estos son algunos de los famosos de los que se ha confirmado que han perdido su vivienda a causa del fuego:

Paris Hilton

Así lo ha contado en redes sociales, muy compungida por los recuerdos: "Esta casa fue donde construimos muchos recuerdos preciosos. Es donde Phoenix dio sus primeros pasos y donde soñamos con construir una vida de recuerdos con London. Si bien la pérdida es abrumadora, me aferro a la gratitud de que mi familia y mis mascotas están a salvo".

"Sentada con mi familia, viendo las noticias, y viendo nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en directo por televisión es algo que nadie debería tener que experimentar nunca", expresó la celebrity.

Julia Louis-Dreyfus

La actriz ha perdido por el incendio uno de las mansiones más caras: el fuego ha arrasado con su vivienda de 15 millones de euros.

Milo Ventimiglia

El actor también se ha quedad sin su vivienda en Los Ángeles, recordando a su historia en la serie This is us. El intérprete ha visitado los restos de su casa.

Mel Gibson

El actor es otro de los afectados, y se ha pronunciado al respecto: "Tenía un montón de cosas personales allí que, ya sabes, no puedo recuperar... Todo tipo de cosas, desde fotografías hasta archivos y cosas personales que he tenido a lo largo de los años, y ropa, cosas muy chulas, pero ya sabes que todo eso se puede reemplazar". Tanto él como su familia están a salvo.

Tina Knowles, madre de Beyoncé

La empresaria Tina Knowles, madre de Beyoncé y Solange Knowles ha perdido a causa del fuego su bungalow en Malibú, Hace nada celebraba sus 71 en dicha residencia, frente al mar. Así lo ha contado en redes sociales, muy triste: "¡Esto es lo que veía en mi cumpleaños desde mi pequeño bungalow junto al mar en Malibú! Era mi lugar favorito, mi santuario, mi lugar feliz sagrado. ¡Ahora se ha ido!".

James Wood

El actor estadounidense se hizo eco del incendio desde el comienzo, el cual retransmitió por redes sociales. Y, desgraciadamente, finalmente se ha llevado su casa después de que él huyera.

"Un día estás nadando en la piscina y al siguiente día ha desaparecido todo [...] Había tanto caos que parecía un infierno. Todas las casas ardían a nuestro alrededor", contó para la CNN, desconsolado.

Mandy Moore

La protagonista de This is us también ha perdido su casa después de escapar a tiempo. "Agradecida por mi familia y mascotas, que salieron anoche antes de que fuera demasiado tarde (y gratitud infinita a los amigos por aceptarnos y traernos ropa y mantas)", ha compartido en su cuenta de Instagram.

Eugene Levy

El actor ha perdido su casa de Los Ángeles de casi 4 millones de dólares y construida en 1950.

Anthony Hopkins

Otro de los afectados es Anthony Hopkins, que ha perdido su mansión en Los Ángeles. Es la segunda vez que pierde una vivienda a causa del fuego, pues lo mismo le ocurrió en el año 2000 tras un incendio en Londres.

La propiedad que acaba de perder fue comprada por el actor en 2021 por seis millones de dólares, y parece que solo se ha salvado la valla.

Adam Brody y Leighton Meester

La pareja de actores ha perdido su vivienda principal, donde criaban a sus dos hijos de 10 y 5 años. El matrimonio compró la mansión de 7 millones de dólares en 2019

Anna Faris

La actriz ha sido otra de las afectadas por el incendio de Los Ángeles, y ha perdido al completo su mansión ecológica de cinco millones de dólares.