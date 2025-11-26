Una fan le arranca cuatro rastras a Lenny Kravitz en pleno concierto

Hay ocasiones en las que los artistas viven situaciones muy desagradables en concierto, y una de ellas la ha denunciado Lenny Kravitz a través de redes sociales.

En plena gira Blue Electric Light, el rockero ha sido víctima de un altercado en uno de sus conciertos en Brisbane, Australia. Así lo ha detallado él mismo después de asumir ese susto vivido el viernes 21 de noviembre en directo.

Fue cuando el artista interpretaba su exitosa canción Let Love Rule cuando una fan en primera fila le arrancó varias rastras en directo. Y es que durante este tema el de 61 años se acerca a sus fans para vivir un momento íntimo con ellos.

Así lo ha relatado Lenny Kravitz: "Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza. ¿Sabéis lo fuerte que se tiene que tirar para arrancarlas de mi cabeza? Maldita sea, chica". Visiblemente molesto, el rockero exponía así lo ocurrido con la espectadora.

Pese a lo ocurrido, el intérprete de Fly Away ha asegurado que su gira continuará con normalidad, sin cambios en el show. "No voy a dejar de salir durante Let Love Rule, porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro momento juntos", explica.