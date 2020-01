Los fans de Adele se preocupan por su bajada de peso tras unas nuevas fotos

Desde que se separó de separó de Simon Konecki, Adele quiso dar un cambio radical a su vida llevando una dieta más saludable combinada con ejercicio físico con el que ha perdido 19 kilos en un año.

Hace poco supimos que la artista está llevando una dieta de lo más estricta llamada SirtFood, controlada por los nutricionistas Aidan Goggings y Glen Matten que consiste en eliminar alimentos básicos y sustituirlos por otros ricos en sirtuinas como el kale, las nueces, la cebolla y el apio; perfectos para controlar el metabolismo. Además, tiene restringido el consumo de calorías a 1.000 diarias.

Por otro lado, la británica se ha puesto en manos de los entrenadores Joe Wicks y Dalton Wong que le han elaborado una estricta rutina de ejercicios.

Con todo esto es lógico que Adele haya bajado tanto peso en tan poco tiempo, tal como pudimos ver en unas fotos las pasadas Navidades. Pero en las últimas imágenes que hemos podido ver de ella, en las que disfruta de unas vacaciones en la playa junto a James Corden y Harry Styles, parece que está aún más delgada.

A pesar de que se le ve de lo más sonriente y para nada tiene mal aspecto, algunos de sus seguidores se han alarmado porque haya perdido tanto peso en tan poco tiempo.

"¡Wow, está tan cambiada! Bien por ella, ha perdido peso, pero espero que lo esté haciendo bien", "No se ve muy saludable", "OMG! Está muy delgada pero no parece que sea de forma saludable. Espero que esté bien" o "Realmente espero que no tenga nada que ver con las drogas", son algunos de los comentarios de preocupación que pueden leerse.

Por otro lado, también hay seguidores que defienden este cambio físico como parte de una vida saludable y no al contrario.