Manuel Carrasco se suma a los homenajes a Robe Iniesta con una emocionante versión de 'Si te vas...'
El fallecimiento de Robe Iniesta enmudeció este miércoles al mundo de la música. Numerosos artistas quisieron rendir homenaje al fundador de Extremoduro y muchos lo hicieron con sus letras. Otros, como Manuel Carrasco, se atrevieron a versionar sus canciones. El de Isla Cristina emocionó reinterpretando Si te vas... durante su visita a El Hormiguero.
Muchos son los artistas que se han querido despedir de Robe Iniesta. La muerte del fundador de Extremoduro, este miércoles 10 de diciembre a los 63 años, fue un duro golpe para todos sus compañeros que no dudaron en rendirle homenaje en redes sociales con emotivos mensajes de cariño en los que las canciones del de Plasencia han sido protagonistas.
La vereda de la puerta de atrás y Si te vas... han sido las más citadas en esta despedida a la que Manuel Carrasco se ha unido durante su visita a El Hormiguero. El cantante de Isla Cristina (Huelva), que ya había compartido un bonito mensaje de despedida a través de Instagram Stories, se atrevió a coger la guitarra para hacer una emocionante versión de la segunda canción, incluida en el disco Material defectuoso (2011).
"Qué pena, Robe, qué pena. Te echaremos tanto de menos. ¡Gracias siempre!", había escrito antes de la entrevista sumándose a otros artistas como Andrés Calamaro, Dani Martín, Enrique Bunbury o Amaia Montero que se asomaron a sus redes sociales para despedir a la leyenda del rock con bonitos mensajes de admiración. Hubo también versiones como las que se atrevieron a hacer El Kanka, Fran Perea o Arnau Griso.
Repasamos todas las despedidas a este grande de al música. ¡Hasta siempre, Robe!
"Robe fue el faro poético del rock" - Andrés Calamaro
No podía faltar la despedida de Andrés Calamaro, que recuerda en su publicación cuando Robe hizo los coros de Volando Solo. "Una experiencia entrañable y un poco salvaje, muy atento con los colegas como comprometido con letra y música", señala el argentino que ha definido al extremeño como "el faro poético del rock".
"Lo vamos a extrañar mucho y deja una generación fiel que vivió a la vera de sus creaciones. No estamos preparados para estos días aciagos … hasta siempre, queridos camaradas", se despide.
Manuel Carrasco canta 'Si te vas...'
Manuel Carrasco escribió una mensaje en Instagram Stories al enterarse de la noticia y, durante su visita a El Hormiguero, quiso rendirle un bonito homenaje versionando su canción Si te vas... Pura emoción en un día de luto para la música.
"Vuela, poeta, vuela, vuela sin miedo, tal y como caminaste" - Marea
El mensaje de Marea a Robe es emoción. La banda liderada por Kutxi Romero se despide de su compañero con una carta de las que dejan el corazón en un puño. Solo podemos reproducirla para leerla mientras suena la música del extremeño de fondo.
"Luna enlutada por ti, Robe. Ve con ella, ahora que por fin te crecieron las alas, y cuéntale que pronto llegaremos".
Fran Perea canta 'La canción más triste'
La canción más triste para el día más triste. Fran Perea ha elegido este tema de 2016 para despedirse del extremeño. "Me dejas mudo", dice en el comentario que acompaña los "cuatro acordes" de la canción publicados en Instagram.
"Hoy se nos ha muerto una parte de nosotros mismos" - Estopa
Estopa ha compartido a través de una publicación en su cuenta de Instagram una pequeña despedida para Robe Iniesta.
"Se nos fue el mejor. Sus canciones siempre nos acompañarán y nos harán viajar en el tiempo a aquellos momentos en los que éramos tan felices. Hoy se nos ha muerto una parte de nosotros mismos", compartieron los cantantes.
"Gracias, Robe" - Rulo y la Contrabanda
Con un sencillo "Gracias, Robe", Rulo y la Contrabanda se ha querido despedir del artista, junto con una foto de él y Robe.
Además, ha utilizado su canción "El duende del parque", la cual compuso en Extremoduro.
"Te echaremos tanto de menos" - Manuel Carrasco
A través de una historia de instagram, Manuel Carrasco ha querido despedirse de la leyenda de la música.
"Qué pena, Robe. Qué pena. Te echaremos tanto de menos. ¡Gracias siempre!", compartió con sus seguidores.
"Hoy se va un tipo que tenía la certeza de vivir en libertad" - Siloé
A través de un comunicado en su cuenta de Instagram que también ha compartido la banda, Fito, el vocalista de Siloé, ha dado la despedida al gran Robe Iniesta.
En todo el texto, ha querido hacer hincapié en que para él siempre ha sido un poeta, e incluso le ha llamado el Miguel Hernández de los contemporáneos. "Hoy no solo muere un poeta, hoy se va un tipo que tenía la certeza de vivir en libertad. Esa que solo te entrega el tiempo y el espíritu."
Para muchos, ha sido una figura de referencia que ha cambiado vidas. "Siento una pena profunda pensando que aún le faltaban un par de discos por escribir. También tengo en la retina la imagen de la persona a la que más quiero llorando mientras escuchaba Mayéutica", añadió.
"Su vida y su alma se ensanchan ante la perplejidad de estos necios que hoy nos quedamos huérfanos de lo más importante, un artista que entrega su vida por ello", cerraba el artista.
"Hoy Robe se ha convertido en un pájaro negro de pico anaranjado" - Diego, de Veintiuno
Diego, cantante de Veintiuno, ha querido despedirse del maestro compartiendo la primera vez y la última que lo vio sobre el escenario.
Como bien recuerda, la primera vez que le vio estaba en primera final, aplastado contra el paravalanchas, "incapaz de decir una palabra ante lo que estaba viendo".
La última vez, en cambio, fue cuando cantaba El Poder del Arte, una"canción sobre la que habíamos estado charlando en el camerino unas horas antes".
"Me contó que me conocía, le dije que no le creía. Tenía una sonrisa tímida y bonita. Me preguntó que, si era de Toledo, qué cojones hacía en Cáceres. Le dije que peregrinar. Se descojonó de risa", compartió en su post.
Por último, ha hecho referencia a la mítica canción El hombre pájaro: "Hoy Robe, que era un hombre, se ha convertido en un pájaro negro de pico anaranjado".
"Nos sentimos huérfanos con la noticia" - Shinova
"Fue el culpable de que muchos de nosotros cogiésemos una guitarra por primera vez", así empezaba Shinova la dedicatoria por el fallecimiento de Robe Iniesta.
"También fue quien puso voz a muchas cosas que sentíamos y que aún no sabíamos expresar, con una rabia y una honestidad que nunca habíamos escuchado antes. Aquellos que hemos crecido escuchando su voz nos sentimos huérfanos con la noticia que hoy nos ha golpeado", continuaron.
Además, quisieron agradecerle por toda su música y "por inspirar a más gente de la que te podrías imaginar y crear un legado inmenso que durará eternamente".
"Hasta siempre, Robe" - Niña Polaca
Con la letra de Salir, uno de los himnos de Extremoduro, se despide Niña Polaca en X. "Hasta siempre, Robe".
"Para algunos, la vida es galopar
Por un camino empedrado de horas
Minutos y segundos
Yo, más humilde soy
Y solo quiero que la ola que surge
Del último suspiro de un segundo
Me transporte mecido
Hasta el siguiente"
"Hoy perdí la infancia, la música del recreo" - Andrés Suárez
Andrés Suárez emociona en el mensaje que ha escrito para recordar a Robe y señalar lo que ha sido para él.
"De aquel concierto sólo quedamos mi vieja y yo.- Ya habrá conocido Queco a su ídolo y el genio a mi amigo", escribe recordando una triste historia personal. "Hoy perdí la infancia, la música del recreo, mi colegio público de barrio".
"Ama el cielo por primera vez. Lluévenos de vez en cuando", continúa para despedirse con un breve "Adiós, Robe".
"No me salen las palabras" - Enrique Bunbury
"... y hoy nos deja Robe Iniesta", escribe Enrique Bunbury, que el martes se despidió también de Jorge Martínez, líder de Ilegales. Y añade: "No me salen las palabras para definir la importancia de Robe en la música española, que sin duda hoy se queda un poco más huérfana. Desde aquí mi más sincero pésame a familiares y amigos de uno de los más grandes autores de canciones de los últimos cincuenta años. DEP".
"También se puede volar con alas rotas" - Alejandro Sanz
Palabras de agradecimiento ha tenido Alejandro Sanz para el músico de Plasencia, quien nos enseñó que se puede volar con alas rotas.
"💔 Robe se ha ido regalándonos su refugio y forma de reconstruir el mundo en sus canciones 🙏✨", dice en su mensaje.
"Vino a darle paz a un corazón que estaba batallando duro" - Pablo López
Una foto de Robe Iniesta y Pablo López acompaña al comentario que el malagueño ha publicado en redes sociales. Los dos artistas coincidieron en un momento muy duro para el segundo.
"Ese día vino darle paz a un corazón que estaba batallando duro contra sí mismo: el mío. También me habló de una canción. Te quiero dar las gracias siempre y siempre", señala.
"Alguien que ha entendido el sentido de la vida" - Amaia Montero
El disco Iros todos a tomar por culo, de 1997, es el que menciona Amaia Montero en su despedida a Robe Iniesta. La cantante de La Oreja de Van Gogh señala que solo alguien que titula así su obra es "alguien que ha entendido verdaderamente el sentido de la vida".
"Muchas gracias por todo, Robe. Buen viaje 🖤", escribe la donostiarra junto a una bonita foto del cantante.
"El mayor referente de la canción en español" - Alfred García
Alfred García vivió diferentes momentos junto a Robe Iniesta y cosecha anécdotas con el líder de Extremoduro que recoge en una extensa publicación en X.
"Hacía poco que le había imitado en Tu cara me suena. 'A ver, que me entere yo: ¿por qué me andas imitando?'. 'Bueno, Robe… ¿pero te gustó?'. 'No lo vi'. Así era Robe", recuerda el cantante, al que Robe soltó otra perla cuando lo conoció.
'A ti te he visto mucho yo por la tele', le dijo "El simple hecho de imaginar a Robe Iniesta viendo la televisión —fuera lo que fuera— ya es casi un cuadro surrealista", señala Alfred que define a Robe como "el mayor referente de la canción en español" junto a Albert Pla.
Como Mikel Izal, el de Barcelona apunta que la música de Iniesta inspiró su carrera: "Soy cantautor gracias a discos de Extremoduro como Yo, minoría absoluta, La ley innata o Material defectuoso. Canciones como Dulce introducción al caos, Standby, Buscando una luna o A fuego resonarán para siempre en las paredes de este mundo. Y en las que aún no conocemos".
"Todas las generaciones nos quedamos huérfanas" - Gabriel Shinova
Con una referencia a la canción Pepe Botika (Dónde están mis amigos) de Extremoduro arranca Gabriel de la Rosa, vocalista de Shinova, su carta de despedida.
“Se abrió un claro entre las nubes |
Hemos vuelto a ver el sol |
como dos presos comunes en el tejao de una prisión”
El cantante señala el 10 de diciembre como "el día en el que todas la generaciones de un país se quedaron huérfanas".
"Robe. Para siempre"- Fito & Fitipaldis
La banda Fito & Fitipaldis se despide también de su gran compañero del rock nacional. Lo han hecho a través de su cuenta oficial de X: "Robe. ❤️ Para siempre".
"Parecía que las musas se habían encaprichado de este señor" - Santi Balmes
"No escribía. Le brotaba". Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian, señala el talento del de Plasencia en el mensaje compartido en Instagram para despedirse del músico.
"Era un artista. Parecía que las musas se habían encaprichado de este señor y no le soltaron hasta ayer", apunta el músico desde Chile "con suma pena".
"Gracias por regalarme un refugio al que volver siempre" - Griso
Como ya han hecho otras artistas, Griso se ha querido sumar a la corriente de condolencias por la muerte de Robe Iniesta.
"Gracias por regalarme un refugio al que volver siempre", compartía en sus historias de Instagram.
Además, ha comentado en el post de la cuenta oficial de la plataforma: "Aquí estamos de luto, pero nos dejas discos para volver una y mil veces. Vuela alto, Robe"
"Decirte que en mi casa hoy es un día muy difícil" - Dani Fernández
Dani Fernández llegó tarde a la música de Robe Iniesta. Fue su pareja, Yarea Guillén, quien lo acercó al cantante de Plasencia, como él mismo contó en el programa de televisión El Camerino cuando hizo una emocionante versión de la canción Si te vas...
"Decirte que en mi casa hoy es un día muy difícil, seguimos en estado de shock", apunta el cantante a través de un mensaje publicado en Instagram Stories. "Simplemente GRACIAS, por ser inspiración, por hacernos sentir lo que pocos consiguen. Siempre recordaré ese viaje a Pamplona para ver en directo uno de los mejores discos que van a escuchar mis oídos", escribe. "Quisiera volver a ese momento en que te vi en directo por primera vez, donde miré a Yarea emocionado y le dije: Es una puta locura".
"Gracias por ese puñado de canciones que nos dejas" - Alcalá Norte
Para Alcalá Norte, Robe Iniesta es más que un músico. Es un referente al que rinde homenaje en La Calle Elfo. En la canción del disco Alcalá Norte, la banda hace un guiño al tema Dulce Introducción al Caos de Extremoduro y así lo ha querido destacar en el mensaje publicado este miércoles en sus redes.
"Buen viaje también al maestro Robe, gracias por ese puñado de canciones que nos dejas a las que aferrarnos para que la vida y el camino sean un poco más leves, cada vez que toque esta canción me voy a acordar de todo lo que me diste sin pedir nada a cambio. 🫶", señala la publicación compartida en X.
"La poesía en mayúsculas" - Guille Galván
Un despertar triste para todos, un despertar que nos ha dejado rotos. Así lo señala Guille Galván, integrante de Vetusta Morla, que ha descrito a Robe Iniesta como "la poesía en mayúsculas". "Nuestra educación sentimental devorada a pasos de gigante", señala en su mensaje de X.
El Kanka versiona 'Si te vas...'
"Esta sí que no me la esperaba…", escribe El Kanka en su publicación de Instagram, en la que despide a Robe Iniesta con una emocionante versión de Si te vas...
El músico además hace un guiño a su canción La vereda de la puerta de atrás y le desea que lo entierren "con la picha por fuera", como dice la letra de su conocida canción.
"Buscando el siguiente escalón" - Veintiuno
También Veintiuno menciona La vereda de la puerta de atrás en su mensaje publicado en redes como despedida, aunque su guiño es a este verso (distinto al que cita Viva Suecia).
"Y si fuera
Mi vida una escalera
Me la he pasado entera
Buscando el siguiente escalón"
En un comentario a su mensaje, un usuario de X recuerda el día que los de Toledo conocieron a Robe.
"Hemos hablado de El Poder del Arte, de la inspiración, de engancharse a la escritura hasta acabar una canción, de que le sonaba mi careto, le he dado la mano con la que estoy escribiendo esto y aún así he conseguido no cagarme encima. Soy super mayor", apuntaron en mayo de 2024.
"Fue uno de los principales culpables de que mi cerebro escogiera la música" - Mikel Izal
Mikel Izal siempre repetía que su sueño era colaborar con Robe Iniesta. Él fue su gran referente en la música, decía a Europa FM en la alfombra roja de los Premios de la Academia de la Música. Ahora, el cantante, lo refleja en el mensaje escrito en Instagram para mostrar su "cariño y admiración" por el de Plasencia.
"Estoy bastante seguro de que a Robe le importarían una mierda estos homenajes hechos por personas a las que no conocía", escribe. "Era parte de su grandeza; vivir ajeno a su importancia y escribir como hablaba, desde las entrañas y desde una verdad incontestable: la suya".
"Yo me siento en deuda. Fue uno de los principales culpables de que mi cerebro escogiera la música como forma de vida, de que decidiera arriesgarlo todo para dedicarme a esto de escribir mis movidas y acompañarlas de acordes y estructuras y melodías que hicieran que la potencia del mensaje se multiplicara por un millón. Quería imitar lo que hacía él", apunta antes de señalar una dura verdad. "Ya no habrá más canciones de Robe. Y es una tragedia".
La carta de Mikel se cierra con un mensaje: "Descanse en paz, o como él quiera".
"Te llegó la muerte traicionera, Robe" - Viva Suecia
"Si me espera la muerte traicionera | Y antes de repartirme del todo, me veo en un cajón | Que me entierren con la picha por fuera | Pa' que se la coma un ratón", dice la canción La vereda de la puerta de atrás a la que Viva Suecia menciona en su mensaje de despedida compartido en X.
"Descansa en PAZ, maestro, y que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón", termina el mensaje.
"El rock de nuestro país está completamente de luto" - Sidecars
Sidecars se ha unido a la despedida y lo ha hecho mencionando lo que la muerte de Robe Iniesta —y de Jorge Martínez— suponen para el rock español.
""No puede ser… También perdemos a Robe, el rock de nuestro país está completamente de luto", escribían los madrileños a primera hora del miércoles al compartir en X un vídeo de su canción Si te vas..."Buen viaje maestro, nos dejas unas canciones inigualables 😢".
La banda también recordaba como hace apenas una entrevisto lo mencionaron "situándolo en el panteón de los dioses de la música".
"Seguiremos encontrándonos en sus canciones para la eternidad", compartieron.
James Rhodes emociona versionando a Robe Iniesta al piano
"Un día enormemente triste. DEP Robe 🖤💔", dice el mensaje compartido por el pianista James Rhodes junto a un vídeo versionando al extremeño.
"Te amo, rey de Extremadura" - Dani Martín
Dani Martín le ha dedicado un emotivo comunicado a Robe Iniesta tras su fallecimiento, ensalzando al rockero como la figura para la música que es.
"Has sido mi adolescencia desde aquel concierto en el Palacio de los Deportes con los Platero. Tu voz me tocaba en las entrañas. Perseguí cada vinilo, cada cassette, que mi amigo David Villar me enseñaba. ¿Qué era aquello? ¿De dónde salía esa voz rabiosa y única que se metía en mis entrañas? No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?", ha expresado a corazón abierto.
El artista siente gran admiración por el artista y la persona: "Cuidándote y queriéndote desde hace más de 20 años. ¿Cuántas melodías nos faltaban por oír? Te seguí por toda España, me acompañaste horas y horas, compartimos técnicos a los que siempre les pregunto por mi Robe, el sentimiento es como si se hubiera ido alguien de mi familia. Nos conocimos, hablamos, fuiste súper cariñoso conmigo siempre. Ya sabes que alguna prensa se indignaba de que yo quisiera cantar contigo y tú salías en mi defensa".
"Don Roberto Iniesta Ojea, me has jodido el día, la semana y me has arrancado parte de mi vida hoy. Ayer, Jorjón; hoy, tú…. ¿Quién se va a cagar en la hostia ahora? ¿Quién va a dar alaridos contra lo establecido? ¿Quién le va a dar una patada al invierno buscando el sol de primavera? ¿Dónde están mis amigos? Los que no están presos, los estarán buscando….", ha maldecido el intérprete de Veinticinco.
"Ahí arriba, en el paraíso de las melodías, estarás. Este fin de semana nos toca rendir homenaje a un ser humano único, mi voz favorita en castellano, mi Robe. Qué carisma y qué luz, única e irrepetible. Te amo, rey de Extremadura. Me duele la vida ahora mismo, Roberto. Guardaré tu púa, que me dio nuestro querido 'Pi', técnico que queremos y compartimos, como Nitro, Churri, Vikingo...", se ha despedido Martín.
"Tú eres poesía viva" - Canco Rodríguez
El mundo de la actuación también le dedica un último adiós a Robe Iniesta este 10 de diciembre, y el actor Canco Rodríguez le dedica un post de Instagram mostrando su cariño y admiración por el cantante. "Tú eres poesía viva 🖤 Descansa en paz, maestro", expresa.
"Qué días más tristes" - Rozalén
La cantante Rozalén ha sido una de las primeras en reaccionar a la triste noticia, que llega justo un día después de la muerte de Jorge Martínez, líder de Ilegales.
En el mensaje publicado en Instagram hace un guiño a uno de los grandes temas de Extremoduro, la banda fundada por Iniesta en 1987 y disuelta en 2019.
“Si te vas | me quedo en esta calle sin salida…. Así me siento 💔 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Qué días más tristes…", escribe junto a una foto de Iniesta y otra de Martínez.