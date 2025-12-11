Manuel Carrasco se suma a los homenajes a Robe Iniesta con una emocionante versión de 'Si te vas...'

"Te amo, rey de Extremadura" - Dani Martín

Dani Martín le ha dedicado un emotivo comunicado a Robe Iniesta tras su fallecimiento, ensalzando al rockero como la figura para la música que es.

"Has sido mi adolescencia desde aquel concierto en el Palacio de los Deportes con los Platero. Tu voz me tocaba en las entrañas. Perseguí cada vinilo, cada cassette, que mi amigo David Villar me enseñaba. ¿Qué era aquello? ¿De dónde salía esa voz rabiosa y única que se metía en mis entrañas? No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?", ha expresado a corazón abierto.

El artista siente gran admiración por el artista y la persona: "Cuidándote y queriéndote desde hace más de 20 años. ¿Cuántas melodías nos faltaban por oír? Te seguí por toda España, me acompañaste horas y horas, compartimos técnicos a los que siempre les pregunto por mi Robe, el sentimiento es como si se hubiera ido alguien de mi familia. Nos conocimos, hablamos, fuiste súper cariñoso conmigo siempre. Ya sabes que alguna prensa se indignaba de que yo quisiera cantar contigo y tú salías en mi defensa".

"Don Roberto Iniesta Ojea, me has jodido el día, la semana y me has arrancado parte de mi vida hoy. Ayer, Jorjón; hoy, tú…. ¿Quién se va a cagar en la hostia ahora? ¿Quién va a dar alaridos contra lo establecido? ¿Quién le va a dar una patada al invierno buscando el sol de primavera? ¿Dónde están mis amigos? Los que no están presos, los estarán buscando….", ha maldecido el intérprete de Veinticinco.

"Ahí arriba, en el paraíso de las melodías, estarás. Este fin de semana nos toca rendir homenaje a un ser humano único, mi voz favorita en castellano, mi Robe. Qué carisma y qué luz, única e irrepetible. Te amo, rey de Extremadura. Me duele la vida ahora mismo, Roberto. Guardaré tu púa, que me dio nuestro querido 'Pi', técnico que queremos y compartimos, como Nitro, Churri, Vikingo...", se ha despedido Martín.