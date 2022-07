Florence Pugh responde a las críticas sobre sus pechos: "¿Por qué les tenéis tanto miedo"

Florence Pugh acudió al desfile de Valentino en la Piazza Spagna de Roma con un impresionante diseño de la firma en color fucsia, cuyo busto estaba cubierto por una tela semitransparente, a través de la cual se entreveían sus pechos.

Esta aparición, como era de esperar, ha generado cientos de comentarios en redes sociales. Algunos elogiando a la actriz, otros metiéndose con ella por enseñar sus pezones o por el tamaño y la forma de sus pechos.

La intérprete de Midsommar publicó un primer álbum con varias imágenes de ella con el vestido, y viendo las críticas que le escribieron en la publicación, decidió publicar un segundo álbum en cuya última imagen se cubre los pezones con los dedos.

"Supe cuando me puse ese increíble vestido de Valentino que no podía evitar que hubiesen comentarios al respecto. Ya fueran negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo", ha empezado escribiendo junto a esta segunda publicación.

Aunque ha asegurado que en ningún momento se ha sentido nerviosa, ni antes de llevar el vestido, ni durante el evento, ni después aguantando las críticas, le ha parecido interesante ver la facilidad con la que los hombres destruyen por completo el cuerpo de una mujer: "Públicamente, con orgullo, para que todos lo vean”.

“No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escuchará lo que le pasa a su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cómo de vulgares podéis ser algunos de vosotros, los hombres”, ha añadido.

Afortunadamente, la actriz ha confesado que se siente muy segura de su cuerpo, y que está feliz con todos aquellos "defectos" que no soportaba cuando era una adolescente.

"Muchos de vosotros queríais decirme agresivamente lo decepcionados que estabais por mis 'tetas pequeñas', o cómo debería avergonzarme por tener un 'pecho plano'. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo", ha continuado explicando, para lanzar una pregunta: ¿Por qué le tienes tanto miedo a los pechos? ¿Pequeños? ¿Largos? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Sólo uno? ¿Quizás ninguno?".

Por último, Pugh ha agradecido haberse criado en un hogar rodeada de mujeres "fuertes, poderosas y con curvas" que han hecho que esté cómoda con su cuerpo.

"Siempre ha sido mi misión en esta industria decir 'a la mierda' cada vez que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo. Me puse ese vestido porque lo sé. Si abusar públicamente de las mujeres en voz alta en 2022 es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no lo sabe", ha concluido pidiendo respeto.