Ahora sí es oficial. Almudena Cid y Gerardo Berodia están juntos. Cuatro meses después de que el romance saltase a los medios, la exgimnasta y el exfutbolista han sido pillados paseando abrazados por Madrid.

La revista Diez Minutos publica este miércoles en exclusiva varias imágenes de la nueva pareja regalándose complicidad y besos en plena calle.

Almudena Cid, que al saltar la noticia en julio se apresuró a desmentirla asegurando que solo eran amigos, ya no se esconde y disfruta de este encuentro sin importarle la presencia de las cámaras. De hecho, en estas nuevas fotos se muestra mucho más cariñosa que en las anteriores.

Un año después de su separación

La foto que confirma la relación de Almudena Cid y Gerardo Berodia llega un año después de que la exgimnasta se separase de Christian Gálvez tras 11 años juntos.

La expareja rompió en noviembre de 2021, aunque la noticia no se conoció hasta diciembre cuando la publicó ¡Hola! Según contaron fuentes cercanas a la revista, la decisión de romper fue motivada por el desgaste del paso del tiempo y los problemas de convivencia. En ese momento no se habló de terceras personas.

Dos meses después, en febrero, salió a la luz la relación de presentador con Cristina Pardo y ahí fue cuando se conocieron más datos sobre la ruptura. La familia de Almudena Cid se mostró muy crítica con el exmarido de la gimnasta, asegurando que la dejó sin darle ninguna razón y sugiriendo que el que fue presentador de Pasapalabra ya había iniciado una relación con su compañera de profesión cuando aún estaba con Almudena.

La exgimnasta no dijo nada a los medios pero sí a su amiga Melani Olivares, a quien le pillaron confesándole cómo habían sido las cosas. "Yo no sabía nada. Le decía ‘estate tranquilo, ten un poco de paciencia, date un año'. Yo lo he ido acumulando ahí, ahí, ahí... No estaba siendo fácil porque yo estaba muy unida a él", le contó Almudena Cid, para la que la decisión de Christian Gálvez fue toda una sorpresa: "Me quedé como... Nos habíamos dado un espacio y me dices 'Lo dejamos'. O sea... Me mandas un ramo de flores".

Quién es Gerardo Berodia, el nuevo compañero de Almudena Cid

Pasado este bache, Almudena Cid ha rehecho su vida junto al exfutbolista Gerardo Berodia, de 41 años.

Berodia fue jugador de Real Madrid entre 2004 y 2005 y se retiró en 2019 siendo jugador del Unión Adarve. Actualmente trabaja como agente de jugadores, y antes de esto trabajó de taxista.

Su historia como futbolista está marcada por un tumor de tobillo que le diagnosticaron con solo 15 años y que le obligó a estar alejado del fútbol durante tres años. "Pensé que no volvería a jugar", contó en una entrevista en laSexta.

"Mi padre me dijo que tenía que elegir entre la amputación del pie o quitar el hueso entero y fijar la tibia con el tobillo", añadió en otra entrevista con El Mundo, en la que aseguró que la familia no aceptó ninguna de las dos opciones.

El doctor Epeldegui les dio la solución: limpiar el hueso, implantar otro del banco de donantes y que éste se regenerase solo. Funcionó y volvió al Real Madrid con 18 años gracias a Viente del Bosque. "En ese momento uno no piensa en el fútbol sino en salvar su vida".

En 2013 triunfó en Bolivia, pero se volvió a España al año siguiente debido a un grave accidente que sufrió su hijo cuando jugaba en la piscina. El pequeño recibió 600 puntos y Gerardo y su entonces mujer decidieron que lo mejor era renunciar al éxito cosechado en Bolivia para que su hijo se recuperara en España.

"Tuve que rescindir el contrato y volver a la realidad. Mi situación económica no era fácil", contó en laSexta el exjugador.

Al volver se compró un taxi para ganarse la vida, pero no dejó de lado el fútbol. A su vuelta a España fichó por el equipo de Navalcarnero y estuvo jugando hasta 2019 en clubes pequeños.

Ese año anunció su retirada con una emotiva carta publicada en Twitter con el comentario "hasta siempre, fútbol".

"Mención especial a mi familia que siempre me ayudó y apoyó en todas y cada una de mis decisiones, mi mujer y mi hijo, que nunca dudaron en acompañarme en mi aventura por cada ciudad y país que vivimos, se sacrificaron siempre por cumplir mi sueño y a mis padres que siempre me llevaron de pequeño a cada entrenamiento y hasta el último partido de mi carrera siempre me vieron orgullosos desde la grada", escribió el ya exfutbolista, que publicó un mensaje especial para su padre.

"Papá, tú fuiste una persona clave en que yo jugara al fútbol, superamos mi enfermedad, tú me diste la fuerza para animarme a seguir adelante y si duda que lo conseguimos. GRACIAS".