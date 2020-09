Gigi Hadid y Zayn Malik anuncian el nacimiento de su primera hija

A través de las redes sociales, como se anuncia todo hoy en día. Gigi Hadid y Zayn Malik han compartido con el mundo una de las noticias más felices de sus vidas: ha llegado al mundo su primera hija, de la que todavía desconocemos el nombre.

"Nuestra niña ya está aquí, saludable y hermosa. Tratar de expresar con palabras cómo me siento en estos momentos sería una imposible. El amor que siento por este pequeño ser humano va más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tenemos juntos por delante", dice el joven padre y ex miembro de One Direction.

La madre de la pequeña también ha querido mostrar la pletórica felicidad que siente en estos momentos. "Nuestra niña se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. La quiero tanto".

Con dos imágenes muy similares, la feliz pareja ha compartido con sus seguidores el final feliz de un embarazo que enamoró todavía más al mundo cuando las imágenes de "el posado más difícil" de Gigi Hadid vieron la luz. La modelo contó que había querido llevar su embarazo de manera discreta porque no creyó que fuese relevante comparado con la situación mundial actual. "Mi embarazo no es lo más importante que está pasando en el mundo ahora mismo", explicaba para luego añadir: "Muchas personas han perdido su vida debido al coronavirus, esto sigue pasando y ya estaba sucediendo al principio de la pandemia, claro. Y luego resurgió el movimiento Black Lives Matter y pensé que nuestra presencia en las redes sociales debía usarse para eso".

Hailey Bieber, Emily Ratajkoswki, Sara Sampaio, Ashley Tisdale y muchos más celebrities han enviado sus mejores deseos a la pareja en una publicación repleta de comentarios y felicitaciones.