'La bola negra' pasa de 38 a 465 salas de cines en Estados Unidos y Canadá este fin de semana

Guitarricadelafuente con Javier Ambrossi y Javier Calvo durante el rodaje de 'La bola negra' | Atresmedia

El éxito de La bola negra en Norteamérica —Estados Unidos y Canadá— continúa imparable y este fin de semana se podrá ver en 465 salas de cine, según avanza en exclusiva el medio especializado The Hollywood Reporter.

La bola negra se estrenó el pasado 16 de octubre en tan solo cuatro salas en la región; la siguiente semana subió a nueve y el pasado fin de semana llegó a 38. Este fin de semana se espera que se pueda ver en 465 salas distribuidas entre 200 y 300 localizaciones.

Según las predicciones del analista Pau Brunet, La bola negra podría sumar entre 2 y 2,5 millones de dólares en Norteamérica este fin de semana. Desde su estreno y hasta ahora, ha alcanzado 1,4 millones de dólares de recaudación en Norteamérica.

En su estreno en esta región, logró un promedio de 69.375 dólares por sala en cuatro cines, la segunda cifra más alta registrada para un estreno en un idioma distinto al inglés, solo por detrás de Parásitos. En dicho estreno, el 50 % del público estadounidense tenía menos de 35 años.

El filme de Los Javis, el dúo formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, está convenciendo al público y a la crítica norteamericana —tiene un 86 % en Rotten Tomatoes—. Entre sus seguidores cuenta con personalidades como Madonna, que recientemente animó a sus seguidores en Instagram a ver la película: "¡¡¡Vayan a ver esta película!!! Es una experiencia transformadora".

El éxito de La bola negra se extiende entre crítica y público y algunos medios la han llegado a considerar una firme candidata a los Premios Oscar en varias categorías —según las predicciones de la plataforma Next Best Picture, podría conseguir 13 menciones—. Las nominaciones oficiales se anunciarán el 21 de enero, mientras que la ceremonia tendrá lugar el 14 de marzo.

Netflix, que tiene los derechos de distribución de la película en Norteamérica, ha hecho una gran apuesta por el filme. Tras su estreno en cines el 16 de octubre, la película se estrenará en Netflix en Estados Unidos el 2 de diciembre. Según datos de la web Box Office Mojo, el filme lleva recaudados 40,2 millones de euros en todo el mundo.

En España, La bola negra ya es la tercera película española más taquillera de la historia en los cines nacionales y el filme más visto del 2026 en el país.