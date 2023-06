Hackean el canal de YouTube a Ibai Llanos, le borran todos los vídeos y culpa a Elon Musk: 'Me has jodido el domingo, gilipollas'

Ibai Llanos ha terminado la semana muy indignado.

El streamer vasco ha compartido con sus seguidores en redes sociales que le ha hackeado el canal de YouTube, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, y le han borrado todos los vídeos.

El canal de Ibai Llanos tras sufrir un hackeo // YouTube

Para más inrri le han cambiado el icono del perfil por el logo de Tesla y un vídeo deElon Musk, por eso el creador de contenido ha cargado contra el propietario de Twitter en su propia app con un potente mensaje: "Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas".

Hay quienes incluso han llegado a pensar que, con la relevancia y reconocimiento que tiene el streamer era cierto, pero se trataba un tweet en clave de humor.

El canal de Ibai es una mina de oro, y que un hacker le haya borrado todos los vídeos y se haya adueñado de su canal podría suponer un problema para el creador, pues los vídeos de su perfil monetizan mucho dinero. Por el momento se desconoce si el contenido es recuperable o si le repercutirá de alguna manera.

Lo que si se sabe es que se lo ha tomado con humor y ha intentado quitarle hierro al asunto compartiendo la desdicha con todos sus seguidores.

¿Conseguirá recuperar su canal?