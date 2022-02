Harry Styles es 'pillado' en pijama en las calles de Londres

Harry Styles ha sido visto, y no es para menos, en las calles de Londres subido a una cama frente al Palacio de Buckingham, ¿es que pretendía pasar desapercibido? Así fue visto el antiguo miembro de One Direction por la ciudad inglesa y, como ya es habitual, las redes no lo dejaron pasar.

Varios seguidores del artistas, viandantes y demás curiosos inmortalizaron a Harry Styles durante el rodaje de su próximo videoclip, en el que aparece vestido con un pijama colorinche y una bufanda sobre una cama gigante. Muchos han querido ver esta escena como un homenaje al recordado momento de la cama de John Lennon y Yoko Ono.

Su próximo videoclip está grabado en los rincones más populares de Londres, pero, por lo visto, en todos ellos aparece con ese pijama de lunares tan llamativo.

Mientras esperamos su nuevo álbum, los seguidores del artista no han dejado pasar la ocasión de crear memes y divertirse a costa del pijama de su artista favorito. Por otra parte, en el horizonte nos espera el inicio de su gira y sus proyectos cinematográficos para 2022.