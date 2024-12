La historia de amor de Patrick Dempsey y Jillian Fink: más de 25 años juntos con una ruptura y reconciliación de por medio

Patrick Dempsey no solo lleva años siendo un actor reconocido, sino también el hombre de moda. Y es que a los 57 años, el intérprete fue nombrado como el hombre más sexy del mundo por la revista People.

Desde entonces, acapara más aún si cabe las cámaras. Tanto es así que la vida personal del protagonista de Anatomía de Grey es objeto de curiosidad más que nunca, puesto que Dempsey no solo tiene éxito en la vida pública, sino también en la familiar.

Y todo comienza con su peculiar historia de amor con Jillian Fink, que aunque empezara con un flechazo a primera vista, no todo fue tan fácil a lo largo del camino. Ahora se puede decir que llevan juntos alrededor de 25 años.

Los comienzos de la pareja

Dempsey y Jillian siempre han sido muy transparentes con su historia de amor, pero cuando el actor ganó el título al hombre más sexy del mundo se explayó en detallar los inicios de la relación con el amor de su vida, haciendo hincapié en que se quedó prendado de ella nada más verla: "Entré donde ella estaba trabajando, la miré desde el otro lado de la habitación y quedé impresionado".

No obstante, tardó un poquito en darse cuenta de que su intención era que ella formara parte de su vida para siempre. Y fue al ver sus diferencias en un viaje: "A mí me encanta el frío y la lluvia y a ella le encanta el sol y la playa. Somos completamente opuestos y, tengo que decir, ella me obliga a hacer cosas que nunca quiero hacer, pero nueve de cada diez veces ella tiene toda la razón. Entonces, ella es la que me aguanta".

Se casaron el 31 de julio de 1999, y durante 15 años su amor floreció como el que más, y lucieron sus momentos más románticos en portadas de las revistas más habituales.

No obstante, por un momento la relación llegó a su fin, y así lo comunicaron públicamente: "Con gran respeto mutuo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Nuestra principal preocupación sigue siendo el bienestar de nuestros hijos y rogamos que se respete nuestra intimidad y la de nuestra familia en estos momentos tan delicados".

Según el portal TMZ, fue ella quien pidió el divorcio por "diferencias irreconciliables". Sin embargo, se acabó sabiendo que el actor la había engañado con una compañera de Anatomía de Grey, pero no se rindió con ella, por lo que en 2016 sus técnicas de reconquistar le sirvieron y cancelaron el divorcio.

Desde entonces no se han vuelto a separar. De hecho, este 2024 han celebrado su 25º aniversario y junto a la familia que han creado se muestran más unidos que nunca.

Como marido, él intenta sacar su mejor versión. "Trato de ser una mejor persona cada día y estar presente. Escuchar cuáles son las necesidades de la familia y atender desde esa perspectiva". "Compartimos un buen sentido del humor y ella es muy trabajadora. Siempre me ha inspirado", expresó Dempsey sobre Fink, pues solo tiene buenas palabras para ella.

Su familia numerosa

Dempsey y Fink tienen tres hijos: Talula, la mayor de 21 años, y los gemelos Sullivan y Darby, de 16. Él mismo explicó en la revista People cuando fue nombrado el hombre más sexy del mundo la mofa que recibiría de sus vástagos: "Simplemente se burlarán de mí, se molestarán y hablarán de todos los motivos por los cuáles no debería ser el hombre más sexy del momento".

Sullivan Dempsey, Talula Dempsey, Patrick Dempsey, Jillian Fink y Darby Dempsey | GTRES

Cómo es Jillian Fink

Aunque Fink no tiene una profesión pública, son muchos los detalles que se conocen sobre ella. Trabaja como peluquera, maquilladora y es, además, dueña de varias marcas de productos de belleza.

Irrumpió en la industria en los años 90. Regentaba una peluquería en Los Ángeles que vendió en 1998, y ella está detrás de la creación del característico brillo de labios que lucieron las protagonistas de Los Ángeles de Charlie.

Como no podía de ser de otra manera, su clientela está repleta de nombres famosos, como Kate Winslet, Emma Roberts y Kristen Stewart.