Lady Gaga revela que ya está en el estudio haciendo nueva música

La gira The Mayhem Ball ha recorrido medio mundo este 2025, incluido España, pero aún le queda su paso por Japón, Estados Unidos y Japón.

En este tour, la artista ha cantado temas míticos de su trayectoria, pero también del su nuevo disco Mayhem, que ha encantado a sus fans.

Sin embargo, Lady Gaga ha declarado en una entrevista para Apple Music que ya está en el estudio haciendo música, para lo cual le ha venido muy bien seguir de gira, pues "estás con la energía justo donde necesitas estar".

'Mayhem', un álbum muy especial

Para ella, algunos de sus álbumes tan solo lograron conectar con una parte de sus fans, mientras que otros estaban más pensados para conectar con el público general. Sin embargo, algunos han logrado conectar con ambos grupos, lo cual para ella es "una sensación muy especial".

"Creo que al hacer este álbum, decidí que lo haría completamente mío. Y, en cierto modo, lo hago para mis fans y el público en general. Creo que también me decía a mí misma: 'Así eres'. Y está bien", confesaba la cantante.

Para ella, Mayhem ha sido una forma de celebrarse a sí misma, la forma en la que crea, produce y escribe.

Sus siete nominaciones a los Grammy

El 1 de febrero de 2026 los Premios Grammy darán comienzo, con Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Bad Bunny nominados en las categorías principales.

"Me emociona estar ahí con mi compañero Michael, todos los músicos que tocaron en el álbum y todo el equipo. Estoy emocionada de estar ahí", explica la cantante, a pesar de que es consciente de que está en una competición.

La artista ha sido nominada por su trabajo con los discos Mayhem y Harlequin, los cuales, según Lady Gaga, "ambos prosperan en el caos". "Me siento muy agradecida de que mi talento musical sea celebrado después de todos estos años", declara la cantante.

Rememorando sus inicios

Puede que algunos fans de la Mother Monster no lo sepan, pero ella inició en la música en el club The Bitter End, donde actuó en las noches de micro abierto.

"Mientras lo mencionas, tengo como un recuerdo corporal y puedo sentir ese nudo en la garganta por lo que significó —y sigue significando— el Lower East Side para mí", expresaba la cantante.

Además, quiso hacer mención a su foto de 2008 que publicó The Weekend en sus redes sociales, la cual le hizo recordar cómo antes "dirigía artísticamente cada foto y cada instante" que quería que los fans vieran.

Sin embargo, al preguntarle específicamente sobre la supuesta colaboración, Lady Gaga se ha limitado a decir: "Amo a Abel. Es todo lo que voy a decir".