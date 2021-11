Los inicios de Ed Sheeran en la música: del coro de la iglesia a Elton John como padrino y telonero de Taylor Swift

A sus 31 años, Ed Sheeran es uno de los cantantes más importantes del mundo. Su último álbum, Equals, está siendo todo un éxito gracias a temas como Bad Habits o Shivers, siguiendo la estela de sus antecesores: Divide, X y +.

Su pasión por la música se remonta muchos años atrás, empezó cuando tenía tan solo cuatro añitos y empezó a cantar en el coro de la iglesia. Para seguir adentrándose en el mundo de la música a los 11 años empezó a tocar la guitarra y con 14, mientras estudiaba secundaria en el instituto Thomas Hills, empezó a componer sus propias canciones.

'The Orange Room', su primer EP de adolescente

En 2005, cuando todavía se encontraba en el instituto, lanzó su primer EP, The Orange Bloom, de forma totalmente autoeditada. Sus primeros conciertos llegaron cuando tenía 15 años y conoció a Passenger, con quien realizó varios shows en Cambridge.

Sus inicios en la interpretación

Además de estudiar formación musical en la escuela Acces to Music, Ed también se preparó como actor y bailarín en escuelas como el Youth Music Theatre UK o el National Youth Theatre de Londres.

En 2006 decidió probar suerte en el mundo de la interpretación presentándose al casting para la serie Britannia High, inspirada en High School Musical y Glee, donde varios jóvenes formaban parte de una escuela ficticia de canto y baile.

Tras la audición, Ed no fue aceptado y decidió centrarse en la música, trabajando como técnico de guitarra para una banda llamada Nizlopi para la que también actuó como telonero.

Continuó publicando música de forma independiente como los EP You need me (2009) del que lanzó el videoclip You Need Me, I Don’t Need You, y en 2010 publicó el EP Loose Change, que incluye el tema The A Team.

Entre 2009 y 2010 Ed fue ganando popularidad en YouTube gracias a publicar cover de otros artistas que le habían inspirado como Eminem, cuyas canciones le ayudaron a tratar su tartamudez.

Elton John consiguió su primer contrato discográfico

Ed Sheeran lanzó todavía de forma independiente su primer EP de colaboraciones, No. 5 Collaborations Project, en el que participaron artistas como Wiley, Jme, Devlin, Sway o Ghetts. Este álbum se convirtió en el número dos de la lista discos más descargados en iTunes en Reino Unido y gracias a él llamó la atención del mismísimo Elton John, quien lo puso en contacto con Atlantic Records y obtuvo su primer contrato discográfico.

En 2011 fichó también por Asylum Records y relanzó su tema The A Team como primer single debut. El tema entró directamente al tercer puesto de la lista de singles británicas vendiendo 57 607 copias en su primera semana y siendo sin duda un punto de inflexión en la carrera del artista británico.

Además, la canción obtuvo buenos puestos en las listas de otros países como Estados Unidos, Australia, Irlanda, Alemania o Nueva Zelanda, dándose a conocer más allá del Reino Unido.

'+', su álbum debut y la fama mundial

En junio de 2011 Ed Sheeran publicó +, su primer álbum de estudio que lo catapultó al estrellato y le hizo coronarse como artista revelación en los premios Billboard en 2012, llevándolo al punto de actuar en el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres de ese año.

También en 2012 conoció a Taylor Swift, con quién inició una gran relación profesional y de amistad que continúa en la actualidad y para la que actuó como telonero en su gira Red. Ya en esa época empezó a componer para otros artistas como One Direction, haciéndolos triunfar en las listas de ventas con el tema Little Things.

Y a partir de aquí la historia ya la sabes. Le siguieron los éxitos de su álbum X, Divide y el recién estrenado Equals. Una gran trayectoria profesional que compagina con una no menos exitosa vida personal junto a Cherry Seaborn, su novia de la adolescencia con la que se casó en secreto y tienen una hija de un año.