La historia de superación de Pepa, la mujer que conquistó a los fans de Rosalía en Callao

Las historias están en todas partes. En las calles, en las películas, en la música... pero también en las redes sociales. Mientras los fans de Rosalía esperaban a que la artista apareciera en la plaza del Callao el pasado lunes 20 de octubre, una mujer saludó eufórica al público desde el interior de un autobús. Lanzó besos mientras los asistentes la vitoreaban.

Pronto, el vídeo grabado por el usuario @miquibrightside en Instagram se hizo viral. "Literalmente, lo único que ha pasado", decía la descripción, pues Rosalía solo proyectó la portada de su nuevo álbumLUX en las pantallas de la plaza sin pronunciar unas palabras o actuar. "Los españoles siendo españoles, qué lindos. Cómo aguantaron a esperar a Rosalía que nunca salió, y luego aplaudieron a personas del común", comentó la usuaria @elizanamaste.

"No me lo pensé dos veces, comencé a saludar y a tirar besos"

Esa persona del común se llama Pepa, cumple 80 años en noviembre y consiguió recuperarse de un cáncer de mama en su fase más avanzada. En el vídeo aparece con su novio, quien la animó a levantarse y saludar a la multitud. "No me lo pensé dos veces, comencé a saludar y a tirar besos. Jamás imaginé que un gesto mío iba a dar lugar a todo lo que ha ocurrido después. Siento mucho si le he quitado protagonismo [a Rosalía], no era mi intención", relata para 20minutos.

Su historia

"Pensé que estaba condenada, lo primero que se me vino a la mente es que me iba a morir", cuenta trece años después de superar el cáncer de mama y tras hacerse viral por los fans de Rosalía.

Pepa tuvo que enfrentarse a 21 sesiones de quimioterapia y a 33 días consecutivos de radioterapia. "Fue un proceso muy frustrante, no tenía ganas de comer, solo dormía, no quería hablar con nadie. Engordé diez kilos, se me cayó el pelo, me sentía horrenda. Tomé la decisión de levantarme cada mañana, maquillarme, arreglarme y ponerme mi pañuelo, ya no me quedaba en casa", relata.

"El cáncer se puede vencer"

Durante su enfermedad, Pepa participó en un tratamiento experimental dirigido por un médico investigador de la fundación CRIS contra el cáncer. "Recibí un tratamiento personalizado que solo se pudo lograr a través de la investigación. No os derrumbéis, acudid a vuestro oncólogo en busca de orientación y manteneos fuertes, el cáncer se puede vencer", asegura.