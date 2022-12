Hugo Arévalo, desbordado por la presión mediática, toma una drástica decisión

Hace un par de semanas que se supo que Tamara Falcó podría estar recuperando la ilusión en el amor tras su desengaño con Íñigo Onieva.

Algunos medios empezaron a anunciar que la Marquesa de Griñón estaba conociéndose en el terreno sentimental con Hugo Arévalo, un empresario de 40 años con el que ya mantenía una buena amistad e incluso se habían aventurado en un proyecto profesional juntos el pasado verano.

Desde entonces, el empresario ha sido uno de los protagonistas de la crónica rosa, que analiza cada uno de sus movimientos para saber un poco más sobre él y sobre su incipiente relación con Falcó.

Tanto es así que cuando saltó la noticia, Hugo ya tenía sus redes sociales privadas, pudiendo acceder a ellas los usuarios que él había aprobado previamente.

Sin embargo, esto no ha impedido que se continúe filtrando el contenido que tenía en ellas y, según ha podido saber la revista Semana, Hugo Arévalo ha llegado a los últimos días del año completamente "desbordado".

Por este motivo, el madrileño de raíces gallegas ha tomado una drástica decisión: eliminar sus redes sociales. De esta manera, no tiene que estar pendiente de si alguno de sus contactos le "traiciona" y difunde parte del contenido que tiene en ellas, y se evita la presión de ser analizado a cada segundo.

El enfado de Íñigo Onieva

Además, esto le ha servido para eliminar también los recuerdos que tiene junto a Íñigo Onieva, quien no se tomó nada bien que su amigo iniciase una relación con su expareja.

Cuando surgieron los rumores de relación entre Hugo Arévalo y Tamara, Íñigo Onieva soltó culebras por la boca del que era su amigo, tachándolo de "sucia rata". "Tú te has declarado y has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Y, para coronarte, lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo", revelaba en un grupo e WhatsApp que tenía con Hugo y otros amigos.

"Das asco, pero sobre todo pena. Eres un trepa social interesado, tóxico, nocivo, acomplejado e inseguro. Un nuevo rico que coge berrinches cuando no está incluido en un plan", dijo sobre el empresario señalando que se desahogaba así por no "partirle la cara".

Además confesó que Hugo Arévalo iba a ser el padrino en caso de tener un hijo con Tamara Falcó y que cree que el filtró algunas informaciones negativas de él a la prensa.

Después de la sarta de descalificativos de Íñigo hacia Hugo a través del grupo de WhatsApp del que se habían filtrado las conversaciones, el empresario rectificó y pidió perdón por sus palabras.

"Hola a todos. Este es un chat de amigos y como tal entendía que nuestras conversaciones eran privadas. Es obvio que me he equivocado en la forma. He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme fruto del dolor, y me retracto de ese tono. Lo siento por ello y pido disculpas. No me retracto, obviamente, en lo referente a la traición ni nada al respecto con la clase de tipo que eres", reculó Onieva.

También aprovechó su mensaje para advertir a su examigo de que cuide a su exnovia: "Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles. Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escala social. Ya dejo las comunicaciones por aquí. Al resto de amigos del grupo, no os sintáis en medio de nada. Ninguno. Amor a todos y felices fiestas".

Hugo Arévalo, 'el rey Midas' de los negocios

A sus 40 años, Hugo tiene una larga y exitosa trayectoria en el mundo de los negocios que le ha llevado a ganarse el apodo de 'el Rey Midas'.

Con tan sólo 24 años, invirtió en Tuenti, empresa que vendió a Telefónica en 2013 por 80 millones de euros.

Esta misma visión la tuvo invirtiendo en participaciones de otras empresas tan conocidas como Cabify, Glovo, Lime, Jobandtalent, Colvin, DeporVillage, Dudyfit, Playtomic, Tropicfeel, Lookiero, Matera y Genially, la mayoría basadas en servicios online.

Pero además de su faceta como inversor, ha sido presidente ejecutivo de la firma de gafas de sol Hawkers, ha cofundado Grupo Auro, de transportes VTC; y actualmente es presidente ejecutivo de ThePowerMBA, una escuela de negocios.

"Creo que los proyectos buenos se pueden contar en 30 segundos. Si quieres crear una empresa grande, tiene que haber detrás muchas personas, pero la idea del negocio tiene que ser sencilla", explicó en una entrevista para La Voz de Galicia.