Tamara Falcó habla de su relación con Hugo Arévalo: "Compartimos muchos valores"

Íñigo Onieva ya es pasado para Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler ha pasado página y parece haber recuperado la ilusión de la mano de Hugo Arévalo, un empresario de origen gallego de 40 años con el que mantiene una estrecha amistad desde hace más de una década y con el que participa en un negocio de plantas sostenibles a domicilio.

"Mi conciencia supertranquila así que no veo la razón por la que no pueda empezar una relación", decía la marquesa de Griñón el pasado 15 de noviembre durante una presentación de Pedro del Hierro, dos meses después de romper su compromiso de boda con el empresario madrileño de 32 años.

"Hugo es un chico diez", dijo Tamara Falcó la primera vez que se animó a hablar del gallego, sobre el que se ha manifestado en una nueva entrevista.

"Somos, ante todo, buenos amigos. Lo hemos sido desde durante mucho tiempo", reconoce en la revista ¡Hola!. "Es una persona a la que admiro profundamente y que siempre ha estado apoyándome en los momentos difíciles", apunta Tamara Falcó, que insiste en que es pronto para hablar de relación.

"Lo más importante es que compartimos muchos valores. Y ya, el resto, dios dirá. Ahora es muy pronto. Hemos salido un par de veces", cuenta Tamara Falcó, cuyo acercamiento con Hugo Arévalo empezó hace meses.

Juntos en Lourdes y Abu Dabi

Tamara Falcó y Hugo Arévalo coincidieron en Lourdes cuando, tras romper su compromiso con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón se escapó al santuario francés para disfrutar de tiempo de soledad y reflexión.

¡Hola! publica que no fue un encuentro premeditado ya que, según el entorno de Arévalo, lleva acudiendo a Lourdes desde 2016.

En ese momento aseguraron ser solo amigos y, al volver de Francia, empezó el acercamiento. Tamara y Hugo se fueron dos semanas después a Qatar para ir al concierto de Enrique Iglesias en Doah. De ahí se fueron a Abu Dabi para asistir a la boda de Juan José Franco y Khali El Assir. Tamara fue en calidad de invitada y Hugo, de acompañante. Al parecer se besaron durante la fiesta.

Tamara no lo niega, pero asegura en Semana que se están "haciendo películas de un culebrón inexistente". "Creo que este jaleo es innecesario. Al final lo que me queda es que Dios todo lo ve. Creo firmemente que me salvará de todo siempre. Al igual que la Virgen. Allá cada cual con su conciencia", insiste la marquesa de Griñón en la revista.

Tamara no niega ni confirma la relación pero parece que hay una cosa clara. No tiene intención de volver con su ex y no tiene tampoco ganas de volver a hablar con él. "Iñigo no tiene mi teléfono nuevo", dice cuando le preguntan sobre el joven.