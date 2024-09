Hunter Schafer, expareja de Rosalía, acude a la fiesta de cumpleaños de la cantante en París

Al contrario que con Rauw Alejandro, con el que no se la ha vuelto a ver desde que anunciaron su ruptura con escuetos comunicados y en medio de un huracán de rumores de infidelidad, parece que Rosalía y Hunter Schafer mantienen una buena relación.

La actriz de Euphoria acudió a la fiesta de cumpleaños que Rosalía celebró este miércoles por la noche en París, el mismo día que soplaba las velas de sus 32 años.

Muy sonriente y luciendo un discrto look formado por un vestido ajustado negro y unos zapatos blancos, Schafer era fotografiada por los paparazzis que se apostaban a las puertas del restaurante. Si le llevó o no un regalo es todo un misterio, ya que parece que no lleva bolsas ni presentes en la mano.

El desfile de celebrities fue inmenso. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Jordyn Woods, Bad Gyal, Anya Taylor Joy, Lola Lolita... Nadie quiso perderse la oportunidad de felicitar a la motomami en persona.

El romance de Hunter Schafer y Rosalía

Se conocieron en 2019 y aunque los rumores sobre un posible noviazgo entre ellas sonaron fuerte durante mucho tiempo, no fue hasta este 2024 cuando la intérprete confirmó a la revista GQ que tuvo una relación con Rosalía durante cinco meses entre otoño e invierno de aquel año que se encontraron por primera vez.

Con permiso de la catalana, Schafer explicaba que tardaron en darse cuenta de que sus quedadas eran en realidad "citas". "Al final es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así", decía, sonriente, para luego confirmar que aunque sus caminos se hubiesen separado continuaban manteniendo una gran amistad: "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental", aseguraba. "

Rosalía y Hunter decidieron que su romance se hiciera público porque se especuló "mucho durante mucho tiempo" y "una parte de ellas" quería terminar con los rumores, aunque eran consciente de que no era "asunto de nadie".