Ibai Llanos adelanta detalles de La Velada del Año VI: será en un estadio de España y tras el Mundial de fútbol

Después de una quinta edición de La Velada del streamerIbai Llanos a lo grande en el estadio de La Cartuja en Sevilla, este 2026 el evento deportivo de creadores de contenido volverá, y con intención de ser aún más grande.

El creador de contenido vasco se ha sentado en el podcast de Jordi Wild, donde ha dado los primeros detalles de la que será La Velada del Año VI.

El evento será la edición con más combates hasta la fecha: ya hay ocho peleas confirmadas y se está negociando la novena. El streamer ha adelantado que hay nombres que "van a sorprender mucho", pero ninguno es anglosajón.

De momento no se tiene un estadio reservado para La Velada del Año VI, pero lo que adelanta Ibai es que será en España, y que mantendrá el horario nocturno que estrenó en Sevilla.

En cuanto a la fecha, este 2026 se celebra el Mundial de fútbol, por lo que se espera que La Velada del Año VI se deje para después del 19 de julio.