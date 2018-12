Las impresionantes fotos de Barei en la recta final de su embarazo

Tras anunciar su embarazo, Barei ha ido mostrando su evolución y presumiendo de barriga en las redes sociales. Ahora, en las últimas semanas de esta bonita etapa, la cantante nos ha sorprendido con unas nuevas imágenes.

"Desafiando la gravedad pero siempre sostenida por ti", escribe la artista, dedicándole sus palabras a su pareja, el músico Rubén Villanueva. Para esta publicación, los futuros papás han posado en esta recta final del embarazo y han compartido que su ilusión ante esta nueva etapa de su vida: "¡Qué ganas de que llegue el momento y latir los cuatro juntos".

Por otra parte, estas fotografías de la representante en Eurovisión de 2016 han provocado muchos comentarios sobre el enorme tamaño de su barriga. "Barei no está esperando gemelos, de ahí va a salir un equipo de fútbol por lo menos", "He visto pisos más pequeños que la barriga de Barei", "¿Lo de Barei es normal? Creía que las fotos estaban retocadas y todo" o "Barei como no de a luz ya veo que explota", son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

