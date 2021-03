El increíble cambio de imagen de Rebel Wilson: la actriz cuenta su método de adelgazamiento

Rebel Wilson, popular por su participación en películas como Dando la nota, sorprendió al mundo hace unas semanas al mostrar su espectacular cambio de imagen. La actriz afirmó que había perdido 30 kilos, fijando su peso en los 75, y su nueva apariencia poco tiene que ver con la que estábamos acostumbrados a ver.

A sus 41 años, la actriz australiana ha desvelado la dieta —método Mayr— y el intenso entrenamiento al que se ha sometido para lograr esta significativa pérdida de peso, pero también ha explicado lo importante que ha sido cambiar ciertos hábitos e incorporar algo tan sencillo como un paseo diario para deshacerse de los kilos de más. "Lo más importante es caminar. Me hicieron varias pruebas y me dijeron que caminar era la mejor manera de perder la grasa corporal que me sobraba", aseguró en el programa Extra.

El cambio de hábitos es importante, sobre todo para evitar el efecto rebote. En la revista People confesó que, en su vida anterior, solía ingerir más de 3.000 calorías al día debido a la ansiedad. "Comía emocionalmente, y en ocasiones comía en exceso, porque tampoco me quería lo suficiente. Y todo se reduce a esa autoestima y amor propio".

La dieta Mayr

Para este importante cambio físico, Rebel Wilson ha adoptado la dieta Mayr, formulada por un médico austríaco cuya base principal es la salud intestinal. Asegura que se suele envenenar el sistema digestivo con muchos de los alimentos que comemos y cómo los comemos.

Algunos de los aspectos que pone en práctica esta dieta es eliminar los ultraprocesados, reducir la ingesta de gluten y lácteos, masticar más la comida o eliminar el azúcar y la cafeína. Además, prohíbe leer, hablar o mirar el teléfono móvil mientras se come.

En la web oficial del método explican: "Mayr combina la medicina complementaria moderna con diagnósticos y terapias tradicionales de acuerdo con F.X. Mayr ". Y añaden: "Una vez que hayamos tratado su condición, una nutrición adecuada combinada con ejercicio y una mejor conciencia mental se convierten en los componentes básicos de su nueva vida".

Entrenamiento basado en cardio y resistencia

El cambio en la alimentación, basado en la dieta Mayr, solo ha sido el principio. Rebel Wilson también ha realizado una intensa actividad física, en la que ha estado guiada por los entrenadores Gunnar Peterson, cuando se encontraba en Estados Unidos, y Jono Castaño, cuando estaba en su Australia natal.

En varias publicaciones de Instagram podemos ver a la actriz practicando con sogas y arrastres. Wilson ha compaginado cardio y resistencia con ejercicios como bicicleta estática, sentadillas con TRX o rotación de tronco con banda elástica.

Su entrenador en Estados Unidos, Gunnar Peterson, es plenamente consciente del esfuerzo que ha supuesto este gran cambio para la actriz y así lo expresó a Hollywoodlife: "Sé los sacrificios que ha hecho y los cambios que ha introducido en su estilo de vida. Ha comprendido que también tiene que cuidarse cuando está fuera del gimnasio".

En busca de un cambio en su carrera

A pesar de que Rebel Wilson siempre se ha mostrado feliz con su imagen, estaba cansada de interpretar siempre los mismos papeles secundarios. Por ello, se propuso en 2020 adelgazar para conseguir otros personajes, quizá más dramáticos, en los que pudiera encajar. "Siento que tengo que transformarme físicamente porque, por alguna razón, a la gente le cuesta mucho imaginarme en papeles serios", confirmó la actriz The Mirror.

Puede que este sea el principio de una nueva etapa profesional para Rebel Wilson en Hollywood en la que pueda explorar nuevos géneros interpretativos. Veremos con qué nos sorprende la popular actriz en el futuro.

