Los invitados de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos llevarán un tatuaje para poder entrar

No hay ninguna duda de que la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos va a ser uno de los eventos del año. Si la semana pasada sabíamos que los invitados ya habían recibido su invitación con algunas instrucciones, como el dress code y los colores vetados para las mujeres; ahora sabemos un curioso detalle más para acceder a la celebración.

Se sabía que los invitados habían recibido un credencial único e intransferible, pero lo que no sabíamos era que este credencial era ¡un tatuaje! Un diseño adhesivo en forma de unicornio personalizado para cada uno de los asistentes que deberán llevar en el interior de la muñeca el día de la boda. Además, no se puede intercambiar ni entre parejas o no podrán acceder al enlace.

Esto se suma a la prohibición de teléfonos móviles en la boda ni la entrada a menores en la fiesta, ya que solo podrán ir a la iglesia. Además, se ha confirmado que la actuación de AC/DC será a las 4 de la mañana.