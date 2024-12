Jay Z responde tras ser señalado por violar presuntamente a una niña de 13 años: "Estas acusaciones son atroces"

Una mujer se ha unido a las acusaciones contra Puff Daddy de violación, pero ha puesto el foco en quien presuntamente lo acompañaba, el rapero Jay Z. La supuesta víctima asegura que los artistas abusaron de ella en el año 2000, cuando tenía 13 años.

Según la demandante, ambos la violaron en la fiesta posterior de los premios MTV Video Music Awards. La denuncia fue presentada inicialmente en octubre en la corte federal del distrito sur de Nueva York y, este domingo, fue ampliada para incluir al llamado Shawn Carter.

El marido de Beyoncé, lejos de mantener el silencio, ha querido pronunciarse lo antes posible, y ha elegido hacer declaraciones para NBC News: "¡¡Estas acusaciones son tan atroces que le imploro que presente una denuncia penal, no civil!! Quienquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encerrado, ¿no estarían de acuerdo?".

Tras este argumento, Shawn Carter ha señalado: "Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso". Tras recibir una carta del abogado demandante, el acusado presentó su propia demanda.

“Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un 'abogado' llamado Tony Buzbee. Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡No señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerle como el fraude que es de una manera MUY pública. Así que no, no le daré NI UN CENTAVO ROJO", ha descrito el acusado a nivel legal.