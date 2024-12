Qué está pasando con Jay-Z y Puff Daddy: de qué se acusa al marido de Beyoncé y qué dice en su defensa

Te interesa Resumen del caso de abuso de Puff Daddy: famosos implicados y detalles de la acusación

Jay-Z es el primer artista relacionado legalmente en el escándalo sexual de Puff Daddy, el rapero y productor estadounidense detenido a mediados de septiembre por "tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia". Así, se enfrenta a una pena de prisión permanente, algo que se decidirá tras la celebración del juicio a partir del 5 de mayo de 2025.

Ahora, el domingo 8 de diciembre, una mujer demandó conjuntamente a los raperos Jay-Z (cuyo nombre real es Shawn Carter) y Puff Daddy (llamado Sean Combs y también conocido como Diddy) por haberla violado cuando tenía 13 años, según una demanda recogida por la cadena NBC.

Qué dice la acusación contra Jay-Z y Puff Daddy

La demandante, identificada bajo el pseudónimo de Jane Doe, acusa a ambos músicos de haberla violado en el año 2000, supuestamente después de una fiesta posterior a los premios MTV Video Music Awards. La denuncia fue presentada inicialmente en octubre en la corte federal del distrito sur de Nueva York, pero ahora ha sido ampliada para incluir al actual marido de Beyoncé.

Según el documento, que desgrana EFE, la víctima llegó a la fiesta tras abordar a varios conductores de limusina para acceder al evento. Un conductor que trabajaba para Puff Daddy le habría facilitado la entrada, alegando que "encajaba" con lo que el rapero buscaba, según informa NBC. La demanda relata que la menor fue conducida a una casa de color blanco, donde se le hizo firmar un supuesto acuerdo de confidencialidad sin entregarle una copia.

La fiesta estaría repleta de celebridades que consumían marihuana y cocaína. A la joven le habrían ofrecido una bebida que le habría hecho sentirse "mareada, desorientada y con necesidad de tumbarse", por lo que se habría dirigido a una habitación para reposar. Poco después, los dos raperos habrían entrado en la habitación diciéndole: "¡Estás lista para la fiesta!".

Según la demanda, Jay-Z le quitó la ropa, la inmovilizó y la violó mientras Combs y otra famosa, una mujer no identificada, la observaban. La demandante alega que Puff Daddy también la violó mientras Jay-Z y la otra mujer miraban. La demanda señala que logró evitar hacer una felación a Diddy porque le golpeó en el cuello, lo que hizo que él se detuviera. Tras lo sucedido, la joven habría recogido su ropa para abandonar el lugar, llegando a una gasolinera donde habría llamado a su padre.

Puff Daddy y Jay-Z en 2005 | Getty Images

Jay-Z se defiende: "Mi abogado recibió un intento de chantaje"

Tras salir a la luz la denuncia, Jay-Z no ha querido mantenerse en silencio y se ha pronunciado al respecto en declaraciones para NBC News: "¡¡Estas acusaciones son tan atroces que le imploro que presente una denuncia penal, no civil!! Quienquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encerrado, ¿no estarían de acuerdo?". Así, Shawn Carter ha señalado: "Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso".

Después de recibir una carta del abogado demandante, el acusado presentó su propia demanda. "Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un abogado llamado Tony Buzbee. Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡No, señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerle como el fraude que es de una manera muy pública. Así que no, no le daré ni un centavo rojo", ha descrito el acusado a nivel legal.

Jay-Z y Puff Daddy en 2019 | Getty Images

El contexto anterior a la denuncia que vincula a Jay-Z con Puff Daddy

Antes de salir a la luz la nueva denuncia, Jay-Z y Beyoncé ya habían sido relacionados con Puff Daddy por su relación del pasado. Los rumores incluso llegan a decir que la cantante y su marido llevan siendo conscientes de los delitos del rapero "durante décadas", según afirmó la cantante Jaguar Wright.

Es cierto que ambos habrían acudido a las polémicas fiestas de Puff Daddy, pero de momento no hay pruebas de que ninguno conociera los hechos de los que se acusa al estadounidense. De hecho, Jay-Z habló con Chris Cuomo el mismo mes de la detención y dijo: "Nunca hemos visto las cosas que se están diciendo y las cosas que la gente está descubriendo. Nunca he estado en salas de las que la gente habla y nunca supe que existían".

En este sentido, sí es verdad que los abogados del matrimonio consiguieron que Piers Morgan, presentador del programa Uncensored, emitiera una disculpa pública después de dar difusión a estas especulaciones.