Jennifer Lopez y Ben Affleck se reencuentran: este ha sido el proyecto que vuelve a unir a la expareja | Gtres

La noticia de su divorcio ocupó diversos titulares. Jennifer Lopez y Ben Affleck, tomaron caminos separados en 2004, dos años después de comenzar su relación. Sin embargo, 'Bennifer' se dio una segunda oportunidad en 2021 retomando su relación con la que pasarían por el altar en 2022 y su posterior divorcio en 2024.

Ahora, la cantante y el actor han coincidido en la presentación de El beso de la mujer araña (Kiss of the Spider Woman). A aquel estreno en Nueva York estuvo presente Affleck, quien hizo una aparición en el evento. Cabe señalar que la productora Artist Equity y Affleck han trabajado este film. Un proyecto que ha vuelto a hacer que la pareja se vuelva a reecontrar, en este caso, en un proyecto profesional. Según detalla PEOPLE, la pareja posó para celebrar esta producción y se captaron imágenes de Jennifer y Ben intercambiando algunas palabras.

Jennifer Lopez y Ben Affleck durante el estreno de 'El beso de la mujer araña' en Nueva York | Gtres

Incluso, la artista de Let's Get Loud pronunció unas palabras con las que agradeció la presencia de su exmarido: "Muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias, Ben, esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity".

No obstante, este film no ha sido un camino de rosas para Jennifer Lopez. Según recoge CBS, Jlo reconoció que grabar este film le supuso un gran reto en mitad de una "época difícil". "Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, no era la mejor época. Y me preguntaba: '¿Cómo puedo reconciliarme con esto?'", detalló la cantante.

La historia detrás de Kiss of the Spider Woman

Kiss of the Spider Woman, dirigida por Bill Condon, está ambientada en una prisión argentina de 1983, durante la dictadura militar. Según detalla su sinopsis en IMBD, la historia plasma la vida de Luis Molina, un peluquero homosexual, que cumple una condena de ocho años. Ahí, para tratar de escapar de los horrores del encarcelamiento, Molina imagina películas protagonizadas por una actriz llamada Ingrid Luna, incluyendo un papel de mujer araña quien mata a su presa con un beso. Todo da un giro de tuerca cuando Molina conoce a Valentín y este es trasladado a su celda, donde a partir de ahí, mantienen un vínculo inesperado. La película está protagonizada por Jennifer Lopez en un reparto que comparte con Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz y Bruno Bichir.