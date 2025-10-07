Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny como artista de la Super Bowl 2026: "Su música transciende al idioma"

Ya son varios los nombres de artistas de origen latino que han actuado en el descanso del medio tiempo de la final de la Super Bowl. Por esa privilegiada lista pasan J Balvin, Shakira y Jennifer Lopez.

Esta última ha celebrado a lo grande que Bad Bunny vaya a ser el encargado del show musical en 2026, y ha señalado desde el programa TODAY que está habiendo un cambio de paradigma. No obstante, la selección del puertorriqueño para el evento deportivo estadounidense ha estado rodeado de críticas.

Y la intérprete de El anillo ha salido en su defensa, compartiendo la lengua española en algunas de sus letras: "¿Por qué? No lo entiendo. Es uno de los mejores artistas del mundo, probablemente el mejor".

Asimismo, se ha mostrado orgullosa de que aquellos que piensen que el artista puertorriqueño no debería protagonizar dicho espectáculo vayan a verlo en sus pantallas y desde el estadio: "Me emociona muchísimo que la gente que piensa así lo vea, porque se llevarán una grata sorpresa. Su música trasciende al idioma. Es increíble lo que ha hecho".

Jennifer Lopez ha ensalzado así al intérprete de Callaíta: "Ha hecho algo que nadie ha hecho en su vida. Estoy emocionada por él […] Ofrece un espectáculo fantástico. Es un artista increíble".

La respuesta de Bad Bunny a las críticas

La participación de Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl ha generado controversia por distintas razones: una de ellas es porque es un artista latinoamericano actuando en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, pero otra corriente tacha al artista de hipócrita.

Y es que el cantante de Lo que pasó en Hawaiiexplicó que no iba a pasar con su gira por el país norteamericano ante la posibilidad de que "el maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]" esté esperando fuera de los conciertos, ya que su público mayoritario es latinoamericano.

Sin embargo, finalmente actuará en un evento estadounidense, y él mismo contestó a las críticas desde Saturday Night Live. "Estoy muy emocionado de hacer la Super Bowl y sé que personas en todo el mundo y que aman mi música están contentos", dijo en inglés.

Y siguió en castellano: "Especialmente todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí en Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas".

"Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", prosiguió en su lengua natal. Para terminar su monólogo, hizo un chascarrillo en inglés: "Si no entendieron lo que dije, tienen cuatro meses para aprender".