Jennifer Lopez elige un vestido de alta costura para su segunda boda con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck se encuentran atrapados en la burbuja del amor. La pareja lleva unos meses llenos de romanticismo entre su primera boda en Las Vegas y su luna de miel por Europa. Ahora disfrutan de su segunda celebración nupcial de tres días en The Big House.

Y para este día tan especial, Jennifer Lopez tenía que llevar un vestido a la altura, y es que la pareja se ha dado el 'sí quiero' en la casa que el actor compró hace 20 años para celebrar su boda con la cantante.

JLo, la gran protagonista

Un look visto desde las alturas. JLo ha escogido un diseño de alta costura de Ralph Lauren para la ocasión, de corte sirena y una larga cola de volantes abullonados. El vestido no cuenta con escote en la parte delantera pero sí en la trasera, dejando mostrar la espalda de la cantante. Además tiene unas sutiles mangas fluidas que le caen de los hombros.

El broche de oro del traje es el velo: un tul kilométrico que han ayudado a portar hasta el altar los hijos de la cantante, Max y Emme y la hija de Ben, Seraphina, un detalle precioso en este día tan especial que han decidido compartir a lo grande con sus más allegados.

Como podemos comprobar, el look es totalmente inmaculado y muy elegante (aunque Page Six lo ha catalogado de extravagante) y no salta por alto ningún detalle, pues hasta el ramo de la cantante es igual de blanco que su vestido, símbolo de pureza.

Ben, el chico de blanco

Ben Affleck ha optado por un esmoquin blanco y negro para la ocasión. El actor ha vestido chaqueta blanca, a juego con su mujer por partida doble, y pajarita y pantalones negros, una combinación diferente, sencilla y elegante.

Una etiqueta muy particular

Y es que sabíamos que Jennifer Lopez y Ben Affleck no iban a tener la "típica boda" en todos los aspectos, por eso una de las marcas diferenciales de su boda ha sido la etiqueta para los invitados, que también han vestido de blanco, algo impensable para casi cualquier novia sobre la faz de la tierra.

Pero JLo, que es una diva internacional, no le teme a nada, y ha sido la clara protagonista de su gran día junto a su marido Ben, que han brillado como las estrellas que son en la gran fiesta de su compromiso.