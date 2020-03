Jessie J calla a los haters que se meten con su cuerpo con unas fotos en ropa interior

Imagen no disponible / Atresmedia

Jessie J se ha puesto manos a la obra en su cruzada con los haters que se dedican a especular y a criticar su cuerpo a través de Instagram colgando en la red social una serie de fotos donde muestra explícitamente su cuerpo.

El motivo es que desde hace algunos meses la cantante ha decidido cambiar su rutina y sus hábitos para poder ponerse en forma y fortalecer todo su cuerpo. Evidentemente, este cambio en la alimentación y el aumento del deporte practicado repercuten en el aspecto físico: la cantante se vería más delgada y estilizada.

En ellas no solo ha querido explicar el cambio que va a realizar en su vida, sino que también ha asegurado que no le importa lo que los demás piensan de ella: "me importa una m****a lo que la gente piense".

¡Claro que sí Jessie J!