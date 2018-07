Jessie J publica un vídeo para explicar que está hospitalizada

Jessie J ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo en el que la vemos antes y después de pasar por el quirófano . Aunque no ha querido explicar a qué se ha debido esta intervención, al parecer se ha complicado más de lo previsto y ha hecho que se haya visto obligada a cancelar sus próximos conciertos.

Hace unos días Jessie J contaba en su cuenta de Instagram que tendría que pasar una temporada en el hospital y que por eso estaría alejada de las redes sociales.

Aunque no explicó a qué se debía esta hospitalización, aseguró que no tenía nada que ver con sus problemas de corazón ni con sus cuerdas vocales y publicaba un vídeo donde podíamos verla antes y después de la intervención, en la que no se le veía muy buena cara.

Pero al parecer algo ha hecho que la recuperación sea más larga de lo previsto y días después volvió a publicar un foto en la misma red social de su brazo vendado y con varias vías donde explica que no se encuentra muy bien, que siente bastante dolor y que "el ser humano es una mierda cuando no quieres parar pero el cuerpo no responde".

Esperemos que Jessie J se recupere lo antes posible y podamos verla encima de un escenario de nuevo.