Jessie J siente que el cáncer de mama le ha "robado los recuerdos" de su hijo

La cantante Jessie J se ha mostrado totalmente abierta a la hora de contar cómo ha afrontado su lucha contra el cáncer de mama y cómo la enfermedad ha afectado a su carrera y a su vida privada.

En una entrevista concedida al podcast Great Company with Jamie Laing, la autora de Domino se ha mostrado realmente contundente a la hora explicar cómo el cáncer ha condicionado la relación que tiene con su hijo Sky, de dos años.

"Ayer lloré a mares porque extraño a mi hijo. No puedo ser madre como quisiera y me siento despojada", ha indicado durante la charla. "Lo peor es que siento que el cáncer me ha robado los recuerdos de mi hijo y cualquiera que tenga un niño pequeño sabe lo mucho que cambian en ese lapso. Parpadea y está charlando".

También ha recordado cómo, en el momento en el que le indicaron su diagnóstico, Jessie J pensó que "iba a morir". "Tuve momentos en los que pensé: Esto se va a ir a la deriva y me voy a morir. En ese momento, no sabía si me iban a dar un tratamiento extenso. No sabía qué iba a pasar".

Durante las últimas semanas, la artista ha ido actualizando los avances con respecto a la última cirugía a la que se ha tenido que someter para recuperarse totalmente del cáncer de mama contra el que aún sigue luchando.