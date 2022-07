Jimmy Barnatán: su infancia en Nueva York, su papel en 'Los Serrano' y su pasión por la escritura

Te interesa Víctor Elías y Fran Perea harán un remember: qué se traen entre manos los hermanos Serrano

Jimmy Barnatán tiene un perfil relativamente bajo, sin embargo, es uno de los artistas más multidisciplinares de este país. Durante su carrera en este mundillo, ha conseguido ganar una gran relevancia tanto como actor, músico e incluso escritor.

El artista nació en el madrileño barrio de Chamartín, aunque cuando era muy pequeño se trasladó a Nueva York por motivos familiares. Desde siempre, manifestó que quería dedicarse a la cultura, pero no podía decidirse por que campo. De hecho, durante estos años en EEUU pudo conocer a muchos cantantes de blues, algo que en un futuro le serviría para poder aplicar todas estas experiencias en su música.

Su pasión por el blues

Gracias a sus años en Nueva York, fue perfilando el tipo de música que quería componer: el blues. Aprendió mucho sobre este estilo, sus similitudes con el rock y varios trucos vocales, y todo esto le ha permitido ser hoy en día uno de los cantantes de este estilo más populares de nuestro país.

En una entrevista, explicó: "Desde pequeño solía ir, primero con mi abuela y, más tarde, solo, a una iglesia de Harlem, a escuchar gospel. Me fui interesando por la música negra y, un día, a los 16 o así, me colé con una amiga en el Arthur's Tavern, lugar mítico, para ver un concierto. Cuando acabó, comenzó una jam session y me subí a cantar... a los músicos les gustó como lo hice y me emplazaron a volver cuantas veces quisiera. A partir de ahí, todo fue rodando solo".

Pero su carrera como artista comenzó realmente cuando tenía solo 11 años, ya que fue elegido para participar en el musical Los Miserables. A raíz de esto, se dio cuenta que amaba la música, pero también quería actuar e interpretar.

En 2010, publicó su primer disco, Black Note, donde se podía apreciar la influencia de los artistas afroamericanos como Ella Fitzgerald o Louis Armstrong. Poco a poco, llegó a tener mucha fama y fundó su propio grupo, Jimmy Barnatán & The Cocooners, y durante estos años, tanto en solitario como con ellos ha ido estrenando nueva música.

Su papel en 'Los Serrano'

El cantante también mostró de pequeño su interés en la televisión y los focos, así que logró conseguir papeles importantes en varias series y películas de gran importancia. Pudo aparecer en films de la talla de El día de la bestia o Torrente y ha tenido cameos en series como Al salir de clase, El comisario o Ana y los 7.

Aunque sin duda, uno de sus papeles más reconocibles es haber interpretado a 'Chucky', en la popular serie Los Serrano, entre 2003 y 2008. Era uno de los mejores amigos de Raúl (Alejo Sauras) y estuvo en esta serie durante casi 100 episodios. Jimmy siempre ha sabido que este papel lo catapultó a la fama: "Fue un fenómeno televisivo brutal, una serie cómica y alegre que es lo que necesitamos en estos momentos complicados".

Un escritor de éxito internacional

Y su talento va más allá de la música y la televisión, ya que además también ha escrito varios libros que tuvieron un fuerte impacto dentro y fuera de nuestro país. Aquí tuvo la ayuda y el apoyo de sus padres, porque ambos eran escritores y le dieron muchas claves y trucos para ello. "Siempre he tenido la literatura como parte de mi vida y pienso que siempre hay un relato nuevo que le apetece contar".

En total, ha publicado cuatro novelas: Atlas (2005), New York Blues (2012), La chistera de Memphis (2016) y ¡Vosotros no sabéis! (2020).