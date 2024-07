Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara sobre los motivos de su divorcio

Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaron hace un año y la actriz reveló que el motivo había sido que su pareja quería tener hijos y ella no. Ya tenemos la versión de su exmarido, que ha desmentido que esto fuera cierto y ha criticado que "que le retraten como si tuviera algún tipo de crisis de mediana edad".

El divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello en julio de 2023 dejó boquiabiertos a sus seguidores, que no concebían que los actores habían decidido poner fin a su matrimonio después de siete años casados.

La pareja anunció la triste noticia a través de un breve comunicado en el que recordaban que "se siguen amando y cuidando mucho", así como que pedían respeto tanto para ellos como para sus familias. Poco se sabía de los motivos hasta que la colombiana reveló durante una entrevista que fue porque él quería hijos y ella no.

"Me acabo de divorciar de mi segundo marido, con quien estuve 10 años. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor", dijo para El País. Hay que recordar que la actriz de 52 años ya tiene un hijo, Manolo, fruto de su relación con José Luis González- Ripoll.

Tras estas palabras, Manganiello prefirió guardar silencio y no pronunciarse, sin embargo, un año después ha querido desmentir la versión de Sofía: "Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia, pero eso simplemente no es verdad", ha explicado a Men's Journal.

"Le juré que nunca la dejaría si no podíamos tener hijos. Y no lo hice"

Sí ha reconocido que "intentaron tener una familia" durante el primer año y medio e incluso él le dejó claro en todo momento que estaba dispuesto a no tener hijos: "Le dije: 'Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada'".

Frente a esto, la respuesta de Vergara fue continuar con este proceso: "Le juré que nunca la dejaría si no podíamos tener hijos. Y no lo hice". Por ello, ha desmentido de forma rotunda que este fuera el motivo del divorcio: "No fue la razón inevitable por la que todo terminó".

Y ha reflexionado sobre lo duro que fue leer que la prensa lo criticaba por una información falsa, según él: "¿Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: 'Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy'? Yo nunca fui así".

Asimismo, Joe Manganiello ha dado la razón por la que se divorciaron: "Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede".