Jordi Évole sufre un nuevo ataque en directo: ¿Cómo es la cataplexia y qué la provoca?

Jordi Évole ha vuelto a sufrir en directo un nuevo episodio de cataplexia. El periodista, que se encontraba promocionando en 'El Hormiguero' la nueva temporada de su programa de entrevistas 'Lo de Évole'' perdía la consciencia varios segundos al final de la emisión.

Todo ocurría tras entregar Pablo Motos un cheque de 3.000 euros a un espectador en El Hormiguero. Poco antes, el propio Évole había hablado de su enfermedad con el presentador.

La cataplexia es una enfermedad que provoca que las personas pierdan la consciencia por algunos segundos debido a fuertes emociones como la risa. Los músculos pierden su fuerza y la persona, sin poder hacer nada, acaba desvaneciendo.

"En mi caso sucede cuando me río fuertemente, hay un momento en el que el cuerpo se desconecta y se queda como sin musculatura aunque sin perder la consciencia", explicaba.

Según él, la única precaución que toma es "no escuchar programas de radio que me hagan reír mientras conduzco o no llamar a algunos de mis amigos con lo que sé que me desmayaré", finalizaba.

Poco después, sufría uno de sus ataques que obligaba inmediatamente a Pablo Motos a ir en su ayuda para evitar que el periodista cayese al suelo y pudiera golpearse en la cabeza.

Un episodio que también podíamos ver en Évole pocos días antes, esta vez en el plató de 'El Intermedio'. El periodista, que en esta ocasión se encontraba presentando el estreno de su documental sobre Pau Donés 'Eso que tú me das' en La Sexta volvía a quedarse sin fuerzas en pleno directo.

"¿Qué le pasa a este hombre?", decía el Gran Wyoming a su copresentadora, Sandra Sabatés tras lo ocurrido. Sin embargo, era el propio Évole el que respondía segundos después ya recuperado.

"Es un problema que tengo. Me medico, pero tú me haces mucha gracia", le decía después de explicarle su condición. De hecho, el periodista aprovechaba la ocasión para concienciar sobre la enfermedad, ya que la sufren más personas de lo que nos pensamos.

"No me gustaría que la gente dijera que estamos frivolizando sobre ella, de hecho, aprovecho para decir que esta enfermedad existe y es jodida", aseguraba.

LA CATAPLEXIA: LA ENFERMEDAD DE JORDI ÉVOLE

La cataplexia, también conocida como cataplejía es una enfermedad neuronal que provoca la pérdida repentina de la musculatura como consecuencia de una emoción fuerte como la risa. Los músculos pierden de forma repentina su "tono muscular" lo que provoca que las personas dejen de tener consciencia de su cuerpo con unos segundos.

Son las emociones intensas y generalmente positivas, como puede ser la risa, las que pueden provocar un episodio de este tipo. Todo estaría relacionado con el vínculo que existe entre las amígdalas del cerebro – responsables de las emociones – con el tono muscular.

Así lo explica la especialista en trastornos del sueño de la Clínica de Navarra, Elena Urrestarazu que además añade puede ser de lo más común ya que, cualquier persona cuando se ríe "perdemos algo de tono muscular de una forma muy sutil".

El problema en las personas que padecen de cataplexia es que ocurre a niveles mucho más elevados. De ahí que sea peligroso para la persona, no porque sufran un problema de salud sino porque un fallo muscular, por ejemplo al volante, puede acabar en tragedia.

¿CUÁNTAS PERSONAS PADECEN CATAPLEXIA EN ESPAÑA?

Según los últimos estudios, al menos un 1% de los españoles sufren esta enfermedad. Una cifra pequeña pero que puede ser mayor ya que, según sostiene la Sociedad Española de Neurología, al menos el 60 % o 70% de los casos no han sido diagnosticados.

De hecho, muchas personas pueden llegar a sufrir tan solo un ataque a lo largo de su vida. De ahí que sea más complicado su diagnóstico ya que muchos pueden confundirlo con un desvanecimiento casual o una bajada de la tensión.